¿Les alcanzará la talla? 5 jugadores del Tri que podrían ver el Mundial desde su sofá

Este 4 de junio, Juan Carlos Osorio, el técnico de la selección mexicana, tendrá que definir su lista de 23 convocados que usará para encarar el Mundial de Rusia 2018. Aunque hay jugadores de renombre como Javier ‘Chicharito’ Hernández, Andrés Guardado e Irving ‘Chucky’ Lozano, que prácticamente tienen sus lugares asegurados, hay otros cuya participación en la justa está en duda por alguna u otra razón, pese a que no hace mucho lucían como inamovibles del Tri. Estos son los seleccionados aztecas que están en peligro de ver el Mundial desde su casa.

Rafael Márquez (39 años)

Hace un año era muy factible que Rafael Márquez acompañara al Tri a Rusia 2018 para lo que sería su quinto Mundial, pues todavía estaba jugando a un buen nivel a sus 38 años de edad. Pero ahora, todo ha cambiado. Una seria lesión de espalda y su problema legal con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo han disminuido. Aunque actualmente es titular con el Atlas, sus años no han pasado en vano y no es la misma garantía en defensa que alguna vez fue. Difícilmente podrá ofrecer un desempeño constante en la justa rusa. A Osorio le gusta atacar y reducirle la cancha al rival. En este estilo, los centrales tienen más responsabilidades y necesitan tener más rapidez para poder contener a los atacantes contrarios, ya que al ser rebasados regalarían mucho terreno. Considerando que el colombiano es fiel a las rotaciones de jugadores y necesita poder echar mano de todos sus elementos, luce improbable que desaproveche un puesto para homenajear a Rafa y solo contar con su liderazgo desde la banca.

MARK RALSTON / AFP/Getty Images Giovani Dos Santos Giovani Dos Santos (MARK RALSTON / AFP/Getty Images) (MARK RALSTON / AFP/Getty Images)

Giovani Dos Santos (28 años)

Aunque que puede sonar como una locura, Giovani Dos Santos está en riesgo de perderse su tercer mundial. No hay duda que es un jugador de peso, pero lleva cerca de tres años de no mostrar un buen desempeño a nivel selección y a nivel club. Tuvo una paupérrima actuación en la pasada Copa Confederaciones y la temporada pasada, con él como su estrella principal, el Galaxy de Los Ángeles tuvo su peor temporada de toda la historia. Con apenas 28 años de edad, Gio ya no parece tener la chispa que le permitía marcar diferencia en un abrir y cerrar de ojos. Su hermano Jonathan claramente lo está opacando en el Galaxy y con la selección. También las lesiones lo están asechando frecuentemente. El domingo en un juego con el equipo angelino tuvo que abandonar la cancha debido a una distensión isquiotibial. Con otras cartas desequilibrantes como Lozano, Carlos Vela y Jesús ‘Tecatito’ Corona en un mejor momento, Osorio no tendría problemas para dejar al mayor de los Dos Santos.

Carlos Zepeda / EFE Oribe Peralta Oribe Peralta (Carlos Zepeda / EFE) (Carlos Zepeda / EFE)

Oribe Peralta (34 años)

En Brasil 2014, Oribe Peralta fue el centro delantero de preferencia del técnico de ese entonces, Miguel Herrera. Pero para Rusia 2018, el ‘Hermoso’ no está tan seguro, ni siquiera para estar en el banquillo. En enero, Osorio reveló que probablemente llevaría solo a dos centros delanteros natos para así poder llevar a otro atacante versátil. Siendo Hernández y Raúl Jiménez jugadores de su predilección, Peralta está en peligro. Sin embargo, Peralta tiene posibilidades de ir al Mundial porque ha mostrado ser un “finalizador”. Actualmente, el delantero de 34 años de edad es un titular con el América pero ha batallado para encontrar las redes. En 11 cotejos solo ha anotado tres goles. No son números muy prometedores para la causa de Peralta.

YURI CORTEZ / AFP/Getty Images Jesus Corona Jesus Corona (YURI CORTEZ / AFP/Getty Images) (YURI CORTEZ / AFP/Getty Images)

Jesús Corona (37 años)

A sus 37 años de edad, no hay duda que Jesús ‘Chuy’ Corona, del Cruz Azul, es uno de los porteros más confiables del actual torneo Clausura 2018. Pero su puesto en la tercia de arqueros que Osorio llevará a Rusia es cuestionable. Guillermo Ochoa, del Standard Liège de Bélgica, se perfila para ser dueño de la puerta del Tri. Dentro de la base que el técnico colombiano maneja para su convocatoria final, ‘Memo’ es una piedra angular. El suplente de Ochoa probablemente será Alfredo Talavera, del Toluca. Tras seis meses fuera de las canchas debido a una rotura de ligamento cruzado en la rodilla izquierda, ‘Tala’ ha regresado a la acción y se ha visto muy sólido. Antes de la lesión, el arquero del Toluca estaba disputando la titularidad con Ochoa y Osorio ha hablado muy bien de él, salvo alguna desgracia de su rodilla, Talavera irá al certamen. Con estas circunstancias en mente, no habría cabida para ‘Chuy’ ya que poco le agradaría ir a un tercer mundial sin poder jugar. En Brasil 2014 causó problemas cuando Miguel el ‘Piojo’ Herrera le dio la titularidad a Ochoa. Para evitar esto otra vez, Osorio mejor llevaría a Rodolfo Cota de las Chivas, quien en la ausencia de Talavera surgió como una opción viable.

YURI CORTEZ / AFP/Getty Images Marco Fabian Marco Fabian (YURI CORTEZ / AFP/Getty Images) (YURI CORTEZ / AFP/Getty Images)

Marco Fabián (28 años)

De los jugadores que militan en el futbol europeo, Marco Fabián figura como el que tiene mayores posibilidades no ir a tierras rusas. Parece que el tiempo no le va a alcanzar para llenarle el ojo a Osorio, quien le ha dado su confianza pues lo considera un elemento “fantástico”. En agosto fue sometido a una operación debido a una seria lesión de espalda que lo había afectado mucho tiempo. Después de estar fuera de acción por cinco meses, en febrero volvió a jugar con el Eintracht Frankfurt de la Bundesliga, sin embargo, el mediocampista de 28 años de edad no ha sido titular ni ha tenido minutos considerables de juego. De no mostrar mejoría rápidamente, su puesto probablemente será ocupado en su club por el joven Omar Govea, del Mouscron de Bélgica, lo que sería un golpe muy fuerte para el exjugador de Chivas.