VIDEO: 15 golazos que marcaron 2017

Olivier Giroud ganó el premio Puskas al mejor gol de 2017 con su increíble anotación de 'escorpión', pero a lo largo de 2017 se dieron más 'joyas'; DISFRÚTALAS:

¡APLAUSOS para Olivier Giroud! Mejor gol 2017

FIFA Puskas Award winner 2017 — Olivier Giroud with this

kick. pic.twitter.com/N9mgr6CS2k — Marathonbet (@marathonbet) October 24, 2017

El golazo de Neymar

Neymar firmó uno de los GOLAZOS del verano ante la #Juventus pic.twitter.com/awXH6aJcyG — Luckia (@luckia_es) July 24, 2017

JOYA en la Liga MX con Avilés Hurtado

Lujo en la Champions con Mario Mandzukic

GOLAZO mexicano en la Copa Confederaciones: Marco Fabián

El golazo de Marco Fabián ante Alemania fue elegido como el mejor de la Copa Confederaciones pic.twitter.com/TSD2UwYe5z — Heriberto Murrieta (@Beto_Murrieta) July 11, 2017

Mboula hizo un gol de época

Jogada e golo de sonho de Mboula. É este o Golo da Época 16/17? Vote em https://t.co/JKd8psNTrd utilizando os emojis. #GoalOfTheSeason pic.twitter.com/IOzP9IxOFl — UEFA.com em português (@UEFAcom_pt) August 20, 2017

Futbol total 2017, firmado por Moussa Dembele

Moussa Dembele nominated for FIFA's Puskás Award for Best Goal



And @celticfc fans nominated for Lisbon Lions 50th Anniversary display. pic.twitter.com/9eY8nk5Uls — BBC Sport Scotland (@BBCSportScot) September 22, 2017

Oscarine Masuluke: PORTERAZO goleador

Nemanja Matic... FIERA

Nemanja Matic unleashes the . What a strike to make it Chelsea 4, Tottenham 2. #FACup (: @FoxSoccer) pic.twitter.com/kL9IRwf4y4 — Planet Fútbol (@si_soccer) April 22, 2017

Antoine Griezmann... infaltable en el recuento

ANTOINE GRIEZMANN with a bit of EXTRA SPECIAL golazo yesterday against Roma in the #ChampionsLeague game. pic.twitter.com/jNvordLIZX — Mayank (@krmayank13) November 23, 2017

¡Qué toque el de Kyah Simon!

La clase de Xabi Alonso

Amaury Escoto... TREMENDO en la Liga MX

El cazador...siempre listo