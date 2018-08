Funerales públicos a 12 hinchas del Barcelona de Ecuador

El Barcelona Sporting Club, uno de los equipos más populares del fútbol de Ecuador, anunció el lunes que durante la noche velará de forma pública a 12 seguidores que murieron en la víspera, luego que el autobús que los transportaba de retorno a la ciudad de Guayaquil volcó en el sur del país.

El equipo del principal puerto de Ecuador anunció a través de su cuenta oficial de Twitter que carrozas fúnebres con los cuerpos de los fallecidos arribarán la noche del lunes al Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil donde podrán ser visitados hasta las 22 hora local (0300 GMT del martes) "para todo el que quiera acercarse". Añadieron que luego, si los familiares de las víctimas "desean llevarlos a otro lado tienen toda la libertad".

Los cadáveres se encontraban durante la tarde en la morgue de la ciudad de Cuenca, desde donde serían trasladados a Guayaquil.

De acuerdo con las autoridades, el accidente ocurrió el domingo por la tarde, cuando el autobús de la empresa de transportes Cooperativa Señor de los Milagros regresaba a Guayaquil procedente de la ciudad de Cuenca, donde el Barcelona había empatado 1-1 con el Deportivo Cuenca. El vehículo se volcó alrededor de las 17 hora local (2200 GMT) en una curva ubicada en el kilómetro 57 de la carretera Cuenca-Molleturo, en la provincia sureña de Azuay.

Sólo debido a que existían barandas metálicas en los bordes de la ruta el vehículo no cayó al río Chorro, dijeron las autoridades.

Mauricio Ortega, un fotógrafo deportivo que llegó al lugar del accidente minutos después del accidente, dijo por teléfono a The Associated Press que cuando llegó "estaba todo destrozado por todos lados, estaba el bus, estaban las sillas salidas, los vidrios totalmente rotos, el lado del conductor casi destruido y los cuerpos los estaban tapando para ponerlos en ambulancias". Ortega, quien en el pasado formó parte de la barra de seguidores, indicó que solo tres personas salieron ilesas y alrededor de tres decenas quedaron heridas y fueron llevadas al hospital de Cuenca.

Los muertos formaban parte de la barra "Sur Oscura" que de acuerdo con Ortega, moviliza a miles de aficionados a los encuentros del Barcelona SC por todo el país y en menor número al extranjero. En varias ocasiones han peleado con aficionados de equipos rivales.

El diario ecuatoriano El Comercio reportó que los amigos de tres fallecidos colocaron banderas del equipo en la intersección de las calles 22 y Huancavilca, donde vivían, en el oeste de Guayaquil.

La Agencia Nacional de Tránsito suspendió el lunes la circulación del medio centenar de unidades de la empresa de transportes Cooperativa Señor de los Milagros y dijo que el chofer del bus siniestrado estaba prófugo.

La tragedia desató el lunes una ola de solidaridad que abarcó al presidente ecuatoriano Lenin Moreno, clubes de la liga ecuatoriana, aficionados y hasta la estrella nacional Antonio Valencia que actualmente juega con el Manchester United.

"Paz en sus tumbas", fue el mensaje que publicó en su cuenta de Twitter el Club Sport Emelec, el histórico rival del Barcelona SC. También ofrecieron mensajes de solidaridad el Deportivo Cuenca _con el que Barcelona empató el domingo 1-1 poco antes de la tragedia_ y otros equipos como el Club Deportivo El Nacional, Independiente del Valle, Guayaquil City y la Liga Deportiva Universitaria.

Valencia, que juega con el United en el fútbol inglés y que militó en el Club Deportivo Nacional, escribió en su cuenta de Twitter: "He amanecido en Manchester con la triste noticia de los hinchas de @barcelonaSC. Mis pensamientos con sus familias y mis oraciones porque estén ya con Dios. El fútbol ecuatoriano está de luto".

Miembros de la barra del Deportivo Cuenca, conocida como "Crónica Roja", acudieron al hospital Vicente Corral de Cuenca _donde fueron trasladados los heridos_ para acompañar a los hinchas del Barcelona SC que pasaron la noche en el lugar.

"Queremos que dejemos de lado nuestras diferencias, los colores ahora son muy aparte, somos seres humanos", dijo a la prensa un integrante de la "Crónica Roja" que no se identificó.

La televisora ecuatoriana Teleamazonas mostró imágenes de algunos cuerpos de los simpatizantes que integraban la barra del equipo llamada "Sur Oscura", los cuales quedaron sobre la carretera. Se veía calzado deportivo regado por la vía y varios cadáveres cubiertos con mantas de colores.

El jefe de los bomberos de Cuenca, Patricio Lucero, dijo a Teleamazonas que según testigos que viajaban en otros vehículos, el autobús siniestrado "quiso rebasar" a otro, ingresó al carril contrario y luego volcó.

José Francisco Cevallos, presidente del Barcelona de Guayaquil, confirmó la tragedia en su cuenta de Twitter.

"Estamos haciendo las gestiones para traer rápidamente los cuerpos y rendirles cristiana sepultura", indicó Cevallos. "He dispuesto q se arme una capilla ardiente en el Estadio Monumental Banco Pichincha para rendirle tributo a estos héroes q dejaron la vida por @barcelonaSC".

Afuera del estadio Monumental, decenas de miembros de la barra "Sur Oscura" realizaron una vigilia en memoria de los fallecidos, misma que terminó a las 9:00 de la mañana del lunes.

En Colombia, en una noticia que no está relacionada, un autobús intermunicipal se accidentó este lunes cuando transportaba a 40 hinchas del equipo colombiano Nacional, y cumplía la ruta entre Medellín y Bucaramanga, al noroeste de país, resultando heridas 17 personas, cuatro de ellas de gravedad.

La policía de carreteras dijo a The Associated Press, que se están investigando las causas de este accidente. Los aficionados venían de asistir del partido el domingo entre Nacional y el club Los Millonarios de Bogotá por el campeonato local.

Los periodistas de la AP Manuel Rueda y César García contribuyeron con este despacho desde Bogotá.

