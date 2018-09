México: Fans reciben a Maradona con críticas, insultos, burlas (y algunos elogios)

El argentino Diego Armando Maradona aceptó ser nuevo técnico de Dorados de Sinaloa, un club de la segunda división de México, y la leyenda viviente del futbol dinamitó las redes sociales con elogios, burlas, críticas, aplausos e insultos, pues antes del Mundial Rusia 2018 el ex jugador criticó la designación del país azteca para la sede de la Copa del Mundo 2026.

Maradona dijo estar "feliz" de volver a México, donde alcanzó niveles de leyenda hace 32 años, cuando guió a su selección a la coronación en el Mundial de 1986... pero ya era tarde: en la cuenta oficial de su nuevo equipo los fans se expresaron con dureza por el gasto que significa su fichaje, su problema con las drogas y su vida disipada.

El equipo tiene sede en Culiacán, zona afectada por la violencia relacionada con la presencia de uno de los principales cárteles de drogas en el mundo. Maradona, quien ha lidiado públicamente con problemas de drogas, se dirige así a la ciudad que representa el corazón del narcotráfico en México.

La directiva del club dijo que se tendrán cuidados especiales con Maradona en Culiacán, aunque no entró en detalles al respecto.

El equipo anunció la salida del mexicano Francisco Ramírez como técnico y poco después, mediante Twitter, el club publicó un video animado que mostraba a Maradona junto al escudo del club, con el texto: “¡Bienvenido Diego al Gran Pez!”.

La confirmación pública llegó mediante un comunicado de tres párrafos en el sitio del equipo. Dorados estuvo en primera división durante tres años (2004-06). Volvió a ascender a primera división en 2015 pero sólo pasó un año antes de regresar a la segunda categoría.

“Con 13 finales en solo 15 años de historia, Dorados es un club que en poco tiempo se ha hecho un lugar en el fútbol mexicano a base de mucho esfuerzo y siendo acompañado de diversas figuras del fútbol mundial que han marcado una época por su paso en Sinaloa”, destacó el club en el comunicado.

Efectivamente, otras figuras de corte internacional han llegado a formar parte del equipo; Dorados fue el último club en el que jugó de manera profesional Pep Guardiola, antes de iniciar su exitosa carrera como técnico del Barcelona, el Bayern Munich y el Manchester City.

No le van a pagar ni em pesos ni en dolares si no por kilos pic.twitter.com/eRc9bYafcD

Por las filas de Dorados han pasado otros destacados jugadores nacionales, como Jared Borgetti y Cuauhtémoc Blanco, y del extranjero, incluido el argentino Diego Latorre y el uruguayo Sebastián Abreu.

es que penso que llegaría a "drogados" y no dorados

Dorados pertenece al Grupo Caliente, propiedad Jorge Hank Rhon, un empresario y político mexicano vinculado al PRI (el partido que gobernó por 70 años y que al amparo de varios de sus gobernantes crecieron grupos de narcotraficantes), opera casinos en todo el país y además es dueño de los Xolos de Tijuana en la máxima categoría del futbol.

Siempre se busca más lo económico que lo futbolístico se llenará el estadio pero no se trascenderá Eso no va a terminar bien...

Pero está por verse qué motivó a Maradona a incorporarse a un club de segunda división en México.

En el caso de Dorados, el presidente del equipo, José Antonio Núñez dijo a la prensa que la contratación constituye una apuesta por recuperar la relevancia perdida y alcanzar el éxito por vías no convencionales.

La realidad es que toda la segunda división mexicana había perdido lustre. Hace un par de años, la Federación Mexicana de Futbol determinó que sólo nueve de los 15 clubes que la conforman podían ascender, en vista de que los demás carecían de infraestructura adecuada para llegar al máximo circuito.

Dorados está entre esos clubes certificados para llegar a primera.

Actualmente, Dorados se encuentra clasificado a los octavos de final de la Copa MX, en la que participan también equipos de primera. Pero en la segunda división, el club es lugar 13 entre los 15 que conforman el circuito.

El ex capitán de la selección argentina que ganó el mundial en México 1986 había acordado su llegada al Dinamo Brest para ser su presidente, pero después de la presentación oficial nunca más volvió, y se encontraba actualmente en Buenos Aires.

first day of practice: pic.twitter.com/jrFfr828Hk

El último trabajo de Maradona como entrenador fue el año pasado con el Al Fujairah de la segunda división de los Emiratos Árabes Unidos.

Pero que carajos va hacer Dorados? Xq no invierten el dineral q le van a dar, en comprar buenos jugadores para q puedan ascender más rápido!! Maradona no sabe dirigir equipos, sólo sabe empinar el codo y tal vez, aún polvearse la nariz! .

Las últimas apariciones públicas de Diego se dieron durante el Mundial que se realizó del 14 de junio al 15 de julio en Rusia, donde protagonizó varias polémicas, entre ellas, la crítica a México, EEUU y Canadá por su designación como sede del Mundial 2016: "No hay pasión", dijo.

Debió disculparse en Facebook por hacer un gesto discriminatorio hacia un aficionado surcoreano durante el debut de Argentina en el Mundial, un empate contra Islandia en Moscú. Maradona señaló que la prensa buscaba titulares por un incidente menor. El ex futbolista del Napoli y del Barcelona quebrantó las reglas en el estadio al fumar un cigarro.

Pero Maradona no es la solución , todos sabemos que va a pasar , me refiero que sería diferente traer a una figura para redondear el plantel a traer a alguien que poco va a aportar

Es una apuesta. Se cobra o se paga al final. Exactamente lo mismo decían de R10 hace años, y transformó a Gallos, a pesar de no ganar nada.



No tengo una bola de cristal. Mejor me siento, observo y aprendo.