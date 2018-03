Errores arbitrales en el Super Clásico dejan molesto al ‘Piojo’ Herrera

Para los que puedan pensar que el 1-1 en el Clásico Nacional fue un juego aburrido, se equivocan, pues con todo y los errores arbitrales, para Miguel Herrera fue un partidazo.

Así lo definió el entrenador del América luego de salir con un empate del Estadio Akron, molesto por la forma en que los errores arbitrales marcaron el rumbo del juego, pero contento por el espectáculo que se dio.

"La verdad que el equipo estuvo bien, Chivas lo dije en la semana, no venía jugando mal, el equipo termina siendo dominador, intentando ganar el juego, desafortunadamente no la metimos, y las que metemos no nos las valen", comentó Herrera.

"Hemos tenido errores en muchos partidos, pero también aciertos, por algo seguimos invictos, peleando arriba, es un equipo que sale a ganar, el equipo salió a buscar el partido todo el tiempo, y Chivas corrió, en un Clásico das el extra, para mí fue un partidazo, los dos equipos intentaron buscar el arco rival".

Y aunque el "Piojo" trató de ser mesurado en la conferencia de prensa, no fue así en la cancha, pues durante los 90 minutos de juego no se sentó, reclamó casi todo al cuerpo arbitral, incluso después de que al 31', el silbante Fernando Guerrero, se acercó para regañarlo y pedirle que dejara los reclamos.

¿Estuvo a la altura el arbitraje del Clásico Nacional?

"Esa pregunta hágansela al señor (Arturo) Brizio, nosotros tenemos que pensar en lo que debemos hacer nosotros, desafortunadamente no podemos estar pensando en el árbitro cuando no metemos las claras que tuvimos".