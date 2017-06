Entrenador de Portugal destaca pasión y estilo del Tri

El técnico Fernando Santos restó importancia a las rotaciones de México, que mañana enfrentará Portugal en su debut en la Confederaciones.

"El equipo de México tiene una gran calidad técnica, independientemente de quién juegue. También tienen pasión. La pasión y el estilo nunca cambian", comentó Santos.

"Hay mucha dinámica en su juego, tenemos que tener cuidado".

El timonel no le gusta ser favorito sino ganar como en la pasada Eurocopa.

"Obligaciones tenemos siempre. No somos favoritos para nada, Portugal es un candidato más como en todos los torneos, no me interesa ser favorito, me interesa ganar", reiteró.

Santos respaldó públicamente a Cristiano Ronaldo, quien se dice que saldría del Real Madrid por los problemas que tiene con el Fisco español.

"Lo conozco desde hace varios años y déjame decirte algo, puedo meter mis manos en el fuego por su carácter, por su integridad, esa es mi opinión, confío 100 por ciento en él como profesional, como hombre", apuntó.

"Estoy seguro que tendrá una gran Confederación por cómo juega... Tengo muy buena relación con mis jugadores. En la selección hablamos de asuntos técnicos y de estrategia. El resto lo dejamos fuera".