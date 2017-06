EN VIVO: Disfruta la final de la Liga de Campeones Real Madrid vs. Juventus

Real Madrid de España enfrenta a la Juventus de Italia en la final de la Liga de Campeones de la UEFA en el Estadio Millenium Cardiff , Gales.

Alineaciones

TEAMS Introducing the 22 players that will start the #UCLfinal ... pic.twitter.com/OwwvKx3Bl8

El originario de Cardiff, Gareth Bale, no sale a la cancha como titular con el Real Madrid

5.' La Juve ha empezado agresivamente, ya han tocado la puerta de Kaylor Navas

7.' Miralem Pjanić produce la primera verdadera oportunidad de peligro del partido con un fuerte disparo que fue atajado por Navas

12.' AMARILLA para Juventus: Paulo Dyabala falta sobre Toni Kroos

16.' Real Madrid está algo dormido, no ha podido generar una sola llegada de gol hasta el momento

20.' ¡GOOOOOOOL! Cuando no se veía por donde, Cristiano Ronaldo aparece y pone las cosas 1-0 para el Madrid a pase de Dani Carvajal

OJO AL DATO: Con el gol, Ronaldo se convirtió en el primer jugador en la historia en anotar en tres finales de la Liga de Campeones

27.' ¡GOOOOOOOL! Mario Mandžukić responde para la Juve de GRAN manera con un gol de chilena, 1-1

31.' 31’ AMARILLA para Real Madrid: Sergio Ramos falta sobre Dani Alves

OJO AL DATO: Mandžukić es el tercer jugador en anotar en una final de Liga de Campeones con dos clubes diferentes

¿Es el golazo de Mandžukić MEJOR que este?

Fantastic goal by Mandzukic but Zidane still owns the greatest goal in @ChampionsLeague final history! #UCLfinal #bbcfootball pic.twitter.com/cqpwKoKfHZ