¿El riesgo para México en el Mundial?, confiarse ante Corea

Los integrantes de la selección mexicana han repetido hasta la saciedad durante los últimos días que no se tomarán a la ligera su próximo enfrentamiento del Mundial, ante Corea del Sur. Si se consulta la historia reciente de los duelos entre ambos países, será mejor que el Tri no olvide su "mantra".

México logró una impresionante victoria ante Alemania en su debut. Tras semejante desempeño, luce en el papel como favorito para vencer a unos coreanos que sucumbieron por idéntico marcador ante Suecia en un encuentro que se definió por un penal.

"Cumplimos la primera tarea, que era ganarle a Alemania, pero no podemos relajarnos", advirtió el volante Marco Fabián. "En un Mundial no hay favoritos, si alguien nos considera ahora así es un halago, pero tampoco podemos creérnosla".

El único enfrentamiento en un Mundial entre mexicanos y surcoreanos ocurrió en Francia 1998. México comenzó perdiendo pero se impuso por 3-1 con un doblete del "Matador" Luis Hernández, un 13 de junio.

Pero los "Guerreros Taeguk" saldaron cuentas pendientes y se impusieron por 2-1 como anfitriones de la Copa Confederaciones de 2001.

El último enfrentamiento entre ambos países en un torneo oficial de fútbol fue en la primera fase de los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro. Los asiáticos, dirigidos por Shin Tae-yong, también salieron con el puño en alto al imponerse 1-0.

Tae-yong fue nombrado técnico del seleccionado mayor en junio, y cuatro jugadores de esa escuadra olímpica fueron elegidos en la nómina del Mundial: Son Heung-min, Hwang Hee-chan, Jang Hyun-soo y Jung Seung-hyun.

"México es un equipo complicado, vi su partido y fue muy interesante, juegan muy rápido y son muy buenos en los contragolpes, realmente me sorprendieron", dijo Heung-min luego de perder con los suecos. "Creo que se nos vienen dos partidos más complicados y debemos estar listos mentalmente".

México incluyó también en su plantilla a cuatro jugadores del equipo olímpico de Río: Hirving "Chucky" Lozano, Carlos Salcedo, Erick Gutiérrez y el portero Alfredo Talavera.

"Tenemos que ganar, pero al final ningún rival va a ser fácil y lo has visto en el inicio del Mundial, ha habido bastantes sorpresas y el fútbol se ha nivelado", dijo Salcedo, quien se desempeña como lateral por derecha. "Tenemos que salir con la misma mentalidad que salimos ante Alemania, sabemos que nos faltan dos partidos y no nos vamos a conformar, porque queremos lograr mucho más".

Corea del Sur enfrentará a México en Rostov el sábado, por la segunda fecha del Grupo F.

