El legendario Paolo Maldini estuvo de visita en L.A. y habló de sus expectativas de las selecciones de Italia y EE.UU.

Rusia 2018 marcó el primer Mundial en 60 años en no contar con Italia como una de sus selecciones para ser parte del torneo. Desde el momento que terminó el partido de vuelta del repechaje contra Suecia, todo empezaba a tomar un giro extraño.

Aunque fue difícil imaginar un Mundial sin la ‘azzurra’, para algunos italianos esto ya se veía venir, tal como lo expresó el legendario defensa Paolo Maldini a HOY Deportes en su reciente visita a Los Ángeles como parte de la promoción de la International Champions Cup que se lleva a cabo en varias ciudades de Estados Unidos.

“Fue un cambio generacional”, explicó Maldini, quien cumplió 50 años recientemente. “Muchos jugadores jóvenes no tienen esa experiencia internacional, no hay que olvidar que estábamos en el mismo grupo que España y fue difícil. Además se jugó contra Suecia, que hizo un muy buen Mundial pero en términos de talento, Italia fue mejor pero no sé, creo que no teníamos los pies sobre la tierra y el futbol no fue el centro de la Federación”.

La primera vez que Maldini visitó Los Ángeles fue cuando participó en el Mundial de EE.UU. en 1994, cuando con su selección llegó a la final del torneo contra Brasil, con el que perdieron en penales. Al ver el ambiente que se vivió alrededor del torneo Maldini pronosticó grandes cosas para el futuro del deporte en este país y su selección, que tampoco clasificó a Rusia 2018.

Sin embargo, siente que el no clasificar al Mundial podría tener más cosas positivas que negativas para la selección de las Barras y las Estrellas a comparación del equipo de su nación.

“Siento que los estadounidenses han ganado más en experiencia y en conocimiento”, detalló Maldini mientras era parte de las festividades del House of Soccer en West Hollywood. “Italia tiene una tradición más amplia que la de Estados Unidos, pero el potencial de los estadounidenses está ahí pero no se ha demostrado aún en su totalidad. Ellos serán los anfitriones del Mundial en 2026 y el movimiento del futbol crecerá más y más rápido”.

Entre las recomendaciones que Maldini tiene para Estados Unidos está el de mejorar las academias, seguir desarrollando jugadores en la MLS y que jugadores hábiles para vestir la camiseta de la selección jueguen en Europa para alcanzar más experiencia. En cuestión de los entrenadores también deben experimentar e ir a otros lugares del mundo y “ver cómo se juega afuera”.

Con respecto a Italia, dijo no estar muy preocupado y que “para el próximo Mundial y la Euro, no tendremos problemas porque esa generación tendrá más experiencia y el talento ya está ahí”.

Maldini es uno de los personajes más respetados en el mundo futbolístico y su palabra pesa en la selección, pero de igual forma no quiere ser parte del banquillo del equipo.

“No, no me gustaría ser entrenador”, aclaró el exjugador de AC Milán. “Mantendré el respeto que me tienen, pero no, realmente no quiero ser parte del cuerpo técnico, no está en mi futuro”.

Mundial de sorpresas

El sentimiento común sobre los que observaron y vivieron el Rusia 2018, fue que el Mundial arrojó resultados sorprendentes, como la eliminación tempranera de selecciones como Alemania, Brasil, España y con una Croacia jugando en la final.

“Fue impredecible”, señaló Maldini, quien alabó la manera como el gobierno ruso llevó a cabo el evento. “La organización, la seguridad, todo estuvo muy bien. Los estadios muy bonitos. Faltó más talento en el juego diría. Tal vez en términos de goles y en juego, en la edición pasada fue mejor. Pero en general fue muy bueno por las sorpresas y para las personas que no tenían una selección por la que apoyar, como yo, también lo disfrutamos”.

Según Maldini, sus predicciones del Mundial no se dieron en su totalidad, pues no esperaba que las grandes potencias cayeran tan pronto en el torneo.

“Francia y Brasil eran de mis favoritos para llegar lejos en el Mundial, incluso Inglaterra. A la final solo Brasil me falló y también Alemania claro. Creo que Alemania y Argentina fueron los peores equipos del Mundial”.

Después de la eliminación de Alemania, que buscaba defender su título del 2014, la federación de la selección teutona decidió darle otra oportunidad al entrenador Joachim Low para devolver al equipo a la cima. Esta acción, aseguró Maldini, no es muy común pero siente que los mandatarios de la selección alemana hicieron lo correcto.

“Él tiene crédito a su favor por haber ganado uno entonces no es sorpresa que le den otra oportunidad de seguir en la selección alemana”, dijo. “Por lo general, lo primero que se hace es despedir al entrenador, pero ellos quieren tomar las cosas de otra manera y saben que posiblemente no todo fue su culpa”.

