El italiano que falló un penal en la final de USA '94 ante Brasil visitó L.A. por 1era vez desde ese partido

La International Champions Cup regresa a Los Ángeles con dos juegos en el Rose Bowl de Pasadena y durante la promoción del evento, las leyendas como el italiano Daniele Massaro, el argentino Osvaldo Ardiles y el español Luis García, hablaron el jueves con HOY Deportes en el Skyslide del centro de L.A. en su visita de promoción.

El regresar a Los Ángeles no fue fácil específicamente para Massaro, quien jugó la final de la Copa del Mundo con su selección ante Brasil en el Rose Bowl de Pasadena. El exjugador fue uno de los que falló en la tanda de penales que definió el torneo a favor de los brasileños.

“No, es imposible cambiar el resultado”, reflexionó Massaro. “Recuerdo el partido ante Brasil, era difícil jugar con una temperatura de 40 grados (104 Fahrenheit) y 100% de humedad, difícil para Italia. Así es el deporte, además que Brasil fue muy superior en el torneo”.

Aunque estando en Los Ángeles por algunos días promoviendo los partidos del torneo internacional, Massaro dijo que esperará en su siguiente viaje para volver al estadio.

“Pienso que cuando vuelva en julio para los juegos visitaré, pero por ahora no”, dijo Massaro refiriéndose a los partidos de A.C. Milán contra Manchester United F.C. (25 de julio, 8 p.m.) y el de Barcelona contra Tottenham Hotspur F.C. (28 de julio, 8 p.m.).

Sobre el mal momento de la selección italiana, que no había fallado a un Mundial desde su última vez en 1958, Massaro espera un recambio desde el cuerpo técnico y en el que muchos tienen que poner de su parte para ayudar a la selección.

“Es una situación muy difícil para Italia, que no va a un Mundial en 50 años más o menos, pero este es el momento para Italia porque el nivel es muy bajo. Los jóvenes no están creciendo futbolísticamente, no hay mucho talento. Es un problema general que incluye a los medios, la televisión, todos. La Federación ya debe estar trabajando en eso”.

Por el crecimiento en la MLS y la llegada de Zlatan Ibrahimovic al Galaxy de Los Ángeles, el italiano dijo estar “contento porque el futbol está creciendo en los Estados Unidos, las academias son importante para ese desarrollo. Lástima que él no se decidió por el Milán, pero estoy contento por él que está aquí… muy buenos goles anotó en su primer partido. Es bueno para la MLS que esté aquí”.

Confianza en la ‘Roja’

El exmediocampista del Barcelona, Atlético de Madrid y Liverpool, entre otros, vio con favoritismo el último triunfo en partido de preparación de 6-1 de su selección sobre el subcampeón del mundo.

“Con confianza, evidentemente un resultado con Argentina te da mucha confianza llegando a este punto, además a los jugadores”, señaló García. “A un mes del Mundial, era importante conseguir ese triunfo, las sensaciones que fuesen buenas”.

García no quiso menospreciar a Argentina especialmente porque cuenta con un jugador como Lionel Messi.

“Evidentemente Argentina, no te voy a decir que es una de las favoritas pero teniendo a Lionel Messi dentro del campo, no sabemos qué es lo que va a hacer”, dijo.

Entre sus favoritos, el exjugador siente que Brasil, Francia, Alemania, Inglaterra, e incluso Bélgica, tienen posibilidades.

“España va a competir y lo importante es que llegue con confianza. Con los jugadores aún que faltan por llegar, sobre todo arriba que hemos tenido mayores problemas con Diego Costa, Iago Aspas, Álvaro Morata, si todos pueden llegar físicamente bien entonces estaremos bien”.

Messi-dependencia

El integrante del campeón del Mundial de Argentina 1978, explicó que para que su selección vuelva a una final de la Copa del Mundo y tenga posibilidades de ganar, prácticamente depende de un solo jugador.

“Somos totalmente dependientes de Messi, que por un lado, cuando tienes a un jugador de ese nivel, que en la historia es uno de los mejores del mundo, obviamente sin un jugador como él, se resiente mucho”, detalló Ardiles.

La derrota por goleada ante España parece haber calado hondo en la confianza del equipo, que podría ser determinante para tener un buen Mundial. Aparte de Messi, no cree que haya una solución, “si Messi no está… no llegamos bien. El único optimismo que hay es porque tenemos a Messi”.

“Con Argentina no llegamos de la mejor forma posible al Mundial, es una gran pena”, enfatizó. El golpe que nos dio España fue muy fuerte. Desgraciadamente no hay tiempo para remediarlo, básicamente no hay partidos para jugar y bueno vamos al Mundial, hay que ser positivos. Tenemos al mejor jugador del mundo en Lionel Messi. Esperemos que se pueda producir el milagro”.

Con respecto a si la MLS es un atractivo para los jugadores argentinos, Ardiles dijo que aún es temprano para que los argentinos en general prefieran la liga estadounidense sobre la europea, pero no es lejano que eso ocurra.

“La MLS está creciendo una barbaridad, antes no era este nivel”, expuso. “Ahora están llegando jugadores de primer nivel. Jugadores de Argentina, Brasil, de Sudamérica en general están yendo a Europa, algunos a equipos pequeños pero siempre son importantes, hay que ver y esperar”.

