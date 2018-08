El Galaxy empata en casa ante el LAFC en el derbi angelino; Zlatan Ibrahimovic anota y se pone a uno de 500

La tercera edición del derbi angelino entre el Galaxy de Los Ángeles y el LAFC no fue diferente a los anteriores con goles y emociones pero con más precaución por parte de ambas escuadras. Zlatan Ibrahimovic abrió para el Galaxy y Carlos Vela igualó para el 1-1 desde el punto penal en el StubHub Center.

Con este segundo empate entre ambos, el Galaxy se lleva la serie de la temporada tras tener una victoria en tres juegos.

A los 12’, Ibrahimovic tuvo una clara tras un pase filtrado de Ola Kamara que dejó al sueco listo para el disparo pero que mandó al tiro de esquina Tyler Miller.

El primero de la noche llegó por medio de Ibrahimovic después que tuvo que ser revisado por el VAR a los 14 minutos. Tras un centro, el delantero controló de pecho pero al caer el balón pudo puntear para que este entrara pero fue sacado por Danilo Silva justo cuando sobrepasó la línea de gol. La jugada siguió pero un par de minutos después el central confirmó la anotación número 499 de ‘Ibra’ y el primero de la noche, además de su 16avo en la MLS. Era el 1-0.

Clearly and obviously ZLATAN. pic.twitter.com/EgycUCXZ2x

Zlatan estaba prendido y a los 19 mandó un disparo que besó el poste derecho del portero que evitó el gol 500 en su carrera y el segundo de la noche.

Para la segunda mitad, el LAFC salió más dispuesto al ataque y en una llegada por la izquierda de Vela fue enganchado por el defensor Perry Kitchen para que el árbitro sancionara la pena máxima sin dudarlo. El mexicano fue el encargado del cobro e igualó las cosas a los 50 minutos. Era el 1-1.

#LAFC ties it up 1-1 with a penalty kick by #CarlosVela. #LAvLAFC #RivalryWeek #MLS #LAGalaxy pic.twitter.com/DyAsyIL6Je