EEUU, Honduras y Panamá se juegan LA VIDA

México ya tiene el boleto mundialista en la bolsa, Costa Rica ya puso medio pie en Rusia 2018, así que la batalla por no quedarse fuera de la magna justa es de tres: EEUU, Honduras y Panamá.

Las dos últimas jornadas de la ronda final de las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF se dirimen el viernes y martes con 1 boleto y medio aún en juego.

Así van

