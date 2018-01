David Villa: no me importan mis logros, solo mi futuro

A tres años de haber emigrado a la MLS, el español David Villa ya ha vencido el mayor obstáculo que dice que le costó adaptarse: el idioma.

"Cuando llegué no hablaba nada de inglés. Esto hizo todo mucho más difícil tanto dentro como fuera del campo”, dijo el delantero del New York City FC durante un evento con los medios de comunicación en Los Ángeles. “Aunque hablo mal inglés, puedo comunicarme, hacer una rueda de prensa. Realmente ha sido algo muy positivo para mí”.

Entrando a su año número 18 como futbolista profesional y habido ganado los máximos trofeos en el mundo de futbol -La Liga, Champions League, Copa del Mundo- el ‘Guaje’ indicó que enfrenta cada día con una página limpia pues siente que lo único que importa es su siguiente paso. A sus 36 años de edad aún tiene una gran more por su profesión y esto es lo que lo mantiene vigente.

“Estoy listo, estoy en condición física y todavía estoy jugando. Lo que hice en el pasado no me importa. Necesito seguir adelante no se trata de lo que gane o de lo que no he ganado. Solo se trata de que puedo hacer en futuro, eso está en mi mente”, expresó. “Amo al futbol, lo he vivido desde el comienzo de mi vida. Creo en una de las mejores cosas del futbol, que cada día te da la oportunidad de mejorar. No importa si tienes 30 o 19”.

En cuanto a al nivel de competencia que ha encontrado en la MLS, el exjugador del Barcelona contó que hay ciertas cosas que hacen el torneo estadounidense tan exigente como la liga española.

“La MLS es muy competitiva. Los viajes son largos cuando se juega ante equipos de [la Conferencia de Oeste]”, manifestó. “El nivel de los equipos es muy parejo que en La Liga. Cuando juegas en el Barcelona o el Real Madrid sabes que estas con los equipos más grandes, estas a un nival más alto que los demás”.

Cuando se le preguntó sobre se si ve en Rusia este verano con “La Roja” para lo que seria su cuarta justa mundialista, el campeón del mundo en Sudáfrica 2010 señaló que ahorita solo piensa en la temporada con el NYCFC.