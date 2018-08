Conmebol castiga a equipo chileno

Conmebol resolvió el martes dar por derrotado 3-0 a Deportes Temuco, de Chile, pese a vencer en la cancha 2-1 a San Lorenzo de Argentina, debido a la alineación indebida del futbolista Jonathan Iván Requena, durante su encuentro de la Copa Sudamericana del pasado 26 de julio, en Buenos Aires.

El organismo sudamericano indicó en un comunicado que el juego correspondió a la segunda fase del campeonato, pero no difundió la falta o los errores cometidos por Temuco al poner a Requena en su cuadro titular.

Sin embargo, Conmebol expresó que advertía al club chileno que si se reiterase "cualquier infracción a la disciplina deportiva de igual o similar naturaleza, será considerada como situación agravante".

Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.