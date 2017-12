Carlos Vela se despide de España esta semana; ya se incorporará a LAFC

El delantero mexicano Carlos Vela disputará este miércoles su último partido con la Real Sociedad, antes de marcharse a Los Ángeles FC de la MLS, y quiere hacerlo con una victoria ante el Sevilla.

"Ojalá pueda despedirme con un triunfo en Anoeta. Un partido en el que pueda disfrutar del último día con la afición, con mis compañeros de buena manera pero pase lo que pase el miércoles, juegue o no, ganemos o no, no va a empañar estos seis años en la Real. Quiero lo mejor y que sea por la puerta grande pero es algo que tengo marcado, no me va a cambiar nada lo que pase el miércoles", comentó el ariete en entrevista para el canal oficial de la Real Sociedad.

Vela aseguró que se va muy agradecido con el club y sobre todo con la afición tras los seis años en los que defendió la camiseta txuri urdin.

"Igual no lo expreso de cara a la gente, pero por dentro siento mucho. Son muchos años aquí, convivir con los mismos, hacer muchas amistades, vivir momentos muy buenos con el equipo. Pero lo que más me llevo es lo que va después del futbol, todo lo bonito que me ha pasado en estos cinco años, es algo muy bonito y por más que seas frío, duro, siempre te toca y vas a sentir cosas bonitas y no pasan todos los días", agregó el mexicano en la entrevista.

Aunque no ha sido titular en los últimos encuentros, el delantero mexicano espera alinear ante el Sevilla, aunque asegura que todavía no está consciente que es su último partido con la Real.

"Todavía como que no me cae el 20, de que es el último partido, los últimos días con la Real, pero en el momento será emocionante. Se vendrán todos los recuerdos en un partido y será bonito, pero complicado. Siempre decir adiós, un final de algo, te deja marcado y va a ser especial", finalizó.