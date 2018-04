El ‘Maromerito’ Páez se juega su carrera ante hermano de Canelo

Jorge Páez tiene claro el panorama: Si derrota a Ramón 'Inocente' Álvarez podría enfilarse a pelear por un campeonato del mundo, pero si pierde tomaría la decisión de retirarse del boxeo.

El 'Maromerito' se jugará el todo por el todo cuando se mida al tapatío, el próximo sábado en el Domo del Parque San Rafael de Guadalajara, Jalisco, en el que será el combate estelar de la función que presentará Promociones Zanfer.

Éste será el primer duelo del año que sostendrán ambos contendientes. Jorge Páez Jr. viene de tropezar en su última aparición, por decisión unánime, ante el argentino José Carlos Paz, en octubre pasado, mientras que el hermano de Saúl 'Canelo' Álvarez derrotó por la misma vía a Johnny Navarrete en el mes de diciembre.

"Daré todo en esta pelea, la cual estoy seguro de que puedo ganar. He tenido algunos tropiezos en mi carrera, pero siempre me he levantado y quiero darme otra oportunidad".

"Lo único cierto, para no hablar más, es que si no ganó el 21 de abril, me voy a retirar del boxeo", así de contundente fue Páez.

En sus últimos siete enfrentamientos, cinco han sido derrotas, por lo que el bajacaliforniano no se puede caer una vez más.

Llegará al pleito con un récord de 40 triunfos, 10 derrotas y 2 empates, con 24 nocauts, mientras que Álvarez lo hará con 25 victorias, 6 tropiezos y 3 empates, con 16 KOs.

Antes, el ex campeón mundial sonorense Hernán "Tyson" Márquez nuevamente se verá las caras con el tijuanense José "Gallito" Quirino.