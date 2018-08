Abel Sánchez: Canelo no es un hombre de honor, no es un hombre de carácter

Si hay alguien que no le ha importado la reputación de Saúl Álvarez es a su compatriota Abel Sánchez, entrenador de Gennady Golovkin.

El tijuanense ha criticado a Canelo con varios adjetivos durante la promoción de la segunda contienda ante Álvarez.

En una reciente entrevista en el podcast de HBO Boxing, Sánchez tuvo más palabras fuertes para el boxeador mexicano, a quien su pupilo enfrentará el próximo 15 de septiembre en Las Vegas.

“Canelo dio una gran pelea para no ser noqueado”, expresó Sánchez a HBO Boxing. “Cuando alguien no quiere ganar, es imposible que el otro pueda hacer la pelea que quiere hacer”.

Luego, durante la entrevista con Eric Raskin y Kieran Mulvaney, le preguntaron a Sánchez si pensaba que Canelo iba a cambiar su estrategia para el duelo de desempate en el T-Mobile Arena.

“Él puede hacer la pelea que quiera hacer. Pero para que alguien gane, tiene que lanzar golpes con malas intenciones, no por desesperación, no para sobrevivir”, indicó.

Si hace lo que hizo en esas peleas, entonces tendremos una buena pelea.

“No creo, no es un hombre de honor, no un hombre de carácter. Creo que va a correr, como una rata asustada como lo hizo la primera vez. Va a ser un maratón, vamos a tratar de atraparlo. Pero es imposible atrapar a alguien que no quiere ser atrapado”, indicó Sánchez.

Luego, el entrenador de Golovkin añadió que le gustaría que Álvarez peleara de la misma forma que lo hizo ante Liam Smith, Alfredo Angulo, entre otros.