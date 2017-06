LeBron y Cavs cortan la postemporada perfecta de Warriors y SIGUEN con vida

Los Cavaliers impidieron el viernes que Golden State celebrase el título de la NBA con una victoria que podría iniciar otra remontada.

Como ocurrió el año pasado, la final de la NBA está 3-1 tras cuatro juegos.

LeBron James logró un triple-doble, Kyrie Irving anotó 40 puntos y Cleveland superó al equipo con el ataque más electrizante de la NBA en un tenso Juego 4 plagado de faltas técnicas. Los Cavaliers derrotaron 137-116 a los Warriors y cortaron una postemporada perfecta.

La serie, que parecía encaminada a un pronto final, regresa a California para la disputa del Juego 5 el lunes.

Los Cavs fijaron records de anotación en la primera mitad y mantuvieron el tipo en unos dos últimos cuartos con faltas técnicas, un enfrentamiento entre James y el as Kevin Durant y la afición de Cleveland rugiendo en sus asientos.

Ningún equipo ha conseguido el anillo de la NBA superando una desventaja de 3-0.

Pero hasta que los Cavaliers lo lograron el año pasado, ninguna franquicia antes lo había ganado con un 3-1 en contra. Cleveland ganó el Juego 3 en su cancha, perdió el siguiente y se impuso en los tres últimos _ incluyendo el último en Oakland _ para conseguir el primer campeonato deportivo para la ciudad desde 1964.

A medida que se agotaban los segundos en la pizarra, la afición de Cleveland coreaba “Cavs en 7”.

Los Warriors ganaron sus 15 primeros partidos de las series de playoffs, la racha de postemporada más larga en la historia del deporte norteamericano, pero están a 48 minutos de la fiesta que llevan planeando un año.

Durant, que sigue a un triunfo del ganar el campeonato por el que abandonó Oklahoma City, anotó 35 puntos, pero obtuvo poca ayuda de Stephen Curry, que encestó 14 con una foja de 4 canastas en 13 lanzamientos.

James terminó con 31 tantos, 10 rebotes y 11 asistencias, el noveno triple-doble de su carrera en la final, y batió el record de ocho que tenía Magic Johnson.

Kevin Love aportó 23 puntos para Cleveland, que convirtió 24 triples y llegó al descanso con unos asombrosos 86 tantos en su cuenta.

