Auxiliar de Osorio: a nosotros nos contrataron para clasificar al Mundial

Tras la derrota de la selección mexicana en semifinales de la Copa Oro 2017 por 1-0 ante Jamaica en el Rose Bowl de Pasadena, el auxiliar técnico Luis Pompilio Páez dijo que el equipo estaba triste, aunque le recordó a un país que ha asistido a todos los Mundial desde 1994 que la meta es ir a Rusia 2018.

“Sentimos pena, tristeza, el grupo lógicamente lo siente, pero de parte de nosotros. El esfuerzo lo entregamos, la calidad futbolística tiene que mejorar”, señaló Pompilio Páez.

El auxiliar técnico colombiano estuvo en la banca en lugar de Osorio, por el castigo de seis partidos que sufre el director técnico por insultar a un árbitro en la Copa Confederaciones.

Pompillo Páez dijo que había que recordar que México está muy cerca de ir al Mundial y fue esa la misión que le encomendaron en la era con la selección azteca.

“Estamos a la puerta de un Mundial, eso hay que disfrutarlo”, indicó Pompilio Páez. “Este cuerpo técnico fue contratado específicamente para llevarlo al Mundial. Estamos muy cerca de esa labor, la Copa Confederaciones estuvimos a un minuto de vencer al campeón de Europa, no podemos decir que México es una potencia mundial. Todos tenemos que mejorar. Este es el futuro a mediano plazo”.

“México entregó todo en los tres torneos”, señaló el auxiliar técnico al evaluar las Eliminatorias Mundialistas, la Copa Confederaciones y la Copa Oro.

“A mí la palabra fracaso no me gusta. Después de las cosas que intentamos, no lo calificaría como un fracaso. Este es el futuro de la selección a mediano plazo. Hoy en un partido donde fue dominador, encontró un rival, que el futbol si los premió a ellos”, indicó el entrenador.

Para Pompilio Páez, México debió tener mejor suerte ante la portería contraria, y culpó al arquero jamaiquino Andre Blake.

“El arquero resolvió la situación. Tuvimos y generamos las opciones para hacer la diferencia, lo que faltó fue eficacia”, indicó. “Por lo menos deberíamos haber hecho un gol”.

Luego, el auxiliar dijo que sabían que necesitaban de un jugador importante, un número “nueve” en el torneo.

“La calidad de los últimos 20 metros, es cuando los jugadores grandes y de alto nivel marcan la diferencia”, señaló.

“Hubiera sido lindo jugar ante Estados Unidos. Hay jugadores que hicieron una buena Copa”, indicó el exdefensa.