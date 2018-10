Así es como el automovilismo y el futbol le abrió el camino al periodismo al ecuatoriano Jaime Macías

La trayectoria de Jaime Macías Alarcón es como un dibujo abstracto de diversos trazos, mismos que el destino le fue presentando y que él barnizó desde que era chico en su natal Ecuador. Su pasión por la rapidez del automovilismo y su curiosidad de proteger la portería en el futbol, llevaron al ecuatoriano a incursionar ambos deportes.

Sin embargo, la vida le lanzó otra pincelada y terminó por conceder en el periodismo.

Macías vivió el sentimiento de estar sobre un podio y el de oler el pasto a nivel profesional mientras protegía la portería del Emelec… aunque fue por solo 90 minutos.

“Es un poco extraño porque desde niño no estuve muy allegado al futbol, es más no me acababa de gustar el futbol pues mi sueño era ser ingeniero mecánico o con algo que tenga que ver con el mundo del automovilismo”, dijo el analista de beIN Sports en Español a HOY Deportes. “Tengo más claro las carreras de Ayrton Senna y no el Mundial del 90’. Mi hobbie era ir al taller de la empresa de mi abuelo y ensuciarme de grasa arreglando todo tipo de motores”.

A los 12 años empezó a manejar en la categoría de karts, en las que tuvo mucho éxito en los siguientes dos años ya que fue campeón Provincial en 2012 y 2013, Campeón Nacional y Sub-Campeón Sudamericano en 2012, además de ser el Mejor Novato en el Florida Winter Tour Homestead en 2014.

Pero su carrera no avanzaría a más de eso por motivos que estuvieron fuera de su alcance, “mido casi dos metros de altura, entonces te puedes imaginar la ventaja que daba sobre la pista con mi peso también”.

Al abandonar los karts, Macías entró a las filas inferiores del Emelec y al mismo tiempo, al joven se le presentaría una nueva oportunidad de hacer algo que le marcaría la vida, no como deportista pero sí relacionado al tema.

“Me aparece una oportunidad de transmitir Formula 1 por televisión a mis 15 años”, recordó Macías, quien será parte de la transmisión del domingo de El Clásico entre Barcelona y Real Madrid junto al narrador salvadoreño José Hernández.

“Después de un año de hacerlo, la gente del canal me dice que no es posible que siendo un jugador activo en las divisiones inferiores de un equipo tan importante del país no debería transmitir solo de automovilismo. Así entonces es como empezó este camino en el periodismo”.

Durante ese tiempo cuando reportaba, él seguía en las filas inferiores del Emalec, en donde por fin se le dio la única oportunidad de jugar como profesional a sus 18 años en un solo partido. Macías contó que el haber podido estar en la cancha se dio gracias a una combinación de varias condiciones, en un partido que terminó empatado 1-1.

“En Ecuador había en ese momento una norma que decía que los equipos tenían que tener en campo un jugador menor de 18 años y dos en el banco de suplentes”, explicó Macías. “La otra norma era que el que había jugado en el partido de reserva que era preliminar, no podía jugar en el partido que seguía a continuación. En ese cúmulo de cosas termino yo para completar el banco de suplentes teniendo en cuenta que el arquero titular ya había jugado el partido de reservas. Él no pudo jugar ese partido y me da la oportunidad de jugar y hasta ahora tengo la camiseta que use y que tengo guardada por más que no la ensucié (risas)”.

A pesar de haber tenido la que sería la oportunidad más grande de su carrera futbolística, Macías hizo un auto análisis y dijo haberse dado cuenta que quizá no tuvo las condiciones realmente para seguir en el futbol.

“Por más que le pongas mucho esfuerzo, tu cuerpo te da para llegar a un cierto nivel. Por fortuna me di cuenta de eso a tiempo y debo admitir que en el resto de esta carrera me fue bien”.

Macías estudió periodismo en la Universidad de Navarra en Pamplona, España, y su trabajo de analista ha resaltado mayormente en todas las organizaciones en las que ha trabajado.

El Clásico

Barcelona vs. Real Madrid

Cuándo: Domingo

Dónde: Camp Nou, Barcelona

Hora: 8:15 a.m.

TV: beIN Sports en Español

