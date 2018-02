Alrededor de 200 chicos recibieron un chequeo al corazón en memoria de joven latino que falleció en cancha de futbol

El 26 de agosto del 2017 fue un día que la familia De La Cruz nunca olvidará, pues su pequeño Felipe falleció de un ataque cardiaco inesperado mientras hacía lo que más le gustaba, jugar futbol. Felipe falleció en una de las canchas de #SilverLakes #Park de #Norco, #California. El jugador de 13 años falleció segundos después de haber pedido un cambio a su entrenador. La familia recibió flores y una placa que fue pegada a un árbol con la información de Felipe. El joven participaba con la liga @calsouthsoccer, misma que se asoció con #HeartFelt para proveer el domingo chequeos gratis a alrededor de 200 chicos. Se planea desarrollar esto cada mes. #futbol #soccer #suddencardiacarrest

