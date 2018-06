Alli espera que Inglaterra responda tras su 1ra derrota

De niño, cuando utilizaba bicicletas para que hicieran las veces de postes de un arco y jugaba con niños mayor edad en su complejo residencial, Dele Alli volvía llorando a casa cada vez que perdía un partido.

Esas emociones no han cambiado mucho.

"Sigo siendo igual", dijo el mediocampista inglés el sábado. "Cada vez que pierdes sientes que el mundo se acaba".

Alli debe reponerse pronto. Solo han pasado dos días desde que Inglaterra sufrió su primera derrota de este Mundial — 1-0 con Bélgica — y tiene únicamente tres días antes del partido frente a Colombia en los octavos de final.

Conforme madura, Alli encuentra la manera de canalizar su frustración y convertirla en algo positivo.

"Debes recuperarte", comentó. "Siempre depende de ti, levantarte e intentarlo de nuevo".

Y salió algo bueno del revés con Bélgica, a pesar de que fue tema de acalorados debates en Inglaterra esta semana si una derrota de la selección alguna vez puede ser positiva.

El conjunto inglés ahora se ubica en una llave en la que no se ubica ninguno de los llamados pesos pesados del fútbol internacional.

Enfrenta a Colombia — que podría no contar con el estelar James Rodríguez — y de triunfar se medirá a Suecia o Suiza en los cuartos de final por lo que, al menos en teoría, es un sendero más sencillo rumbo a las semifinales.

Pero se trata de Inglaterra, un país que no ha ganado un partido de eliminación directa en un torneo de relevancia desde 2005 y que cayó con la pequeña Islandia en un cruce supuestamente fácil durante los octavos de final de la Euro 2016.

Es por eso que al técnico Gareth Southgate le llovieron algunas críticas por alinear a un cuadro alternativo ante Bélgica, sabiendo que finalizar segundo en su sector no era del todo malo.

Los detractores argumentaron que Inglaterra simplemente ya no es tan buena como para elegir a su rival en la próxima ronda del Mundial. Y, además, que se perdió el ímpetu después de iniciar el torneo con triunfos ante Túnez y Panamá.

"No", dijo Alli de forma tajante. "Primero, hay que dejar en claro que todo el equipo es el ‘Equipo A', estamos todos juntos en esto. El técnico tomó una decisión y todos lo apoyamos. No perdimos ningún ritmo. Todos estamos luchando y estamos preparados".

Con la fase eliminatoria también aumenta la presión en cada partido, algo con lo que Inglaterra no ha podido lidiar recientemente. A Alli también lo asedian algunos problemas de temperamento debido a sus acciones un tanto agresivas dentro del terreno.

Durante los últimos dos años en el Tottenham, el jugador de 22 años recibió una suspensión retroactiva por golpear en el abdomen a un rival durante un duelo de la Premier, y fue expulsado por una dura barrida contra el Gante en un partido de la Liga de Campeones.

"Me conozco, nunca cambiaré por nadie", dijo Alli, a quien el técnico del Tottenham Mauricio Pochettino a menudo protege y defiende. "Personalmente, hay muchas cosas de mi juego que me gustaría mejorar, pero no cambiaré quién soy dentro de la cancha".

"Todo el mundo fue criado de manera distinta. Eso me formó en el jugador que soy actualmente. Cuando era niño jugaba con chicos mucho más grandes en los parques.... quería demostrarles que no tenía miedo, quería desafiarme. Lo mismo sucede con el Tottenham".

Alli dijo que está al 100% después de ausentarse del triunfo de 6-1 sobre Panamá por una lesión en el muslo y no ver acción ante Bélgica. Se prevé que regrese a la alineación contra Colombia, cuyo defensa central — Davinson Sánchez — ha sido compañero de Alli en el Tottenham durante el último año y medio.

Sánchez se medirá directamente con otro jugador del Tottenham, Harry Kane, el máximo anotador en el Mundial con cinco goles.

"No lo vi mucho en el Ajax, pero me impresionó desde que llegó", dijo Alli sobre Sánchez. "Es fuerte, es físico, y va bien al balón. "Sabemos cómo juega, sabemos de sus fortalezas, y trataremos de explotar sus muy pocas debilidades".