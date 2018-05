Admite James eliminación del Bayern Munich por errores

Para el colombiano James Rodríguez, ni el arbitraje, ni la desafortunada pifia de Sven Ulreich fueron los únicos responsables de la eliminación del Bayern Múnich en Champions League a manos del Real Madrid.

El colombiano admitió que, aunque lo acontecido en el Santiago Bernabéu terminó dando rumbo final a la serie, no pueden olvidar que el partido de Ida también estuvo plagado de equivocaciones que deben corregir de cara a sus próximos compromisos.

"No hay que echar la culpa al portero, hemos cometido errores puntuales en la ida y también aquí. El fútbol tiene estas cosas que no puedes ver. Tenemos que pensar en la final de Copa y estar bien para ese partido", indicó en entrevista al finalizar el duelo.

El seleccionado colombiano aprovechó para referirse al posible penal de Marcelo en el ocaso del partido.

"Desde mi posición no vi mucho, dentro dicen que fue penalti pero no hay que echarle la culpa a nadie. Si falla el árbitro o no, no lo sé porque estaba lejos de la jugada y tapado, no lo pude ver bien aunque mis compañeros dicen que fue penalti".

El centrocampista cafetalero aseveró que su equipo tuvo cerca la posibilidad de llevarse la eliminatoria, aunque fracasaron en su intento debido a algunos errores puntuales y al buen desempeño del equipo 'Merengue'.

"Hemos estado ahí, muy cerca de la final con un partido bueno pero esta vez no se da y si el Madrid pasó es porque hizo cosas buenas", señaló.

James fue el anotador del empate parcial 2-2 a la mitad del segundo tiempo pero no festejó, debido al agradecimiento y cariño que le tiene al Real Madrid tras su estancia de tres años con el club español.

"Lo hice por los años que estuve aquí y en los que fui feliz. Me voy contento por la ovación que me han dedicado. Eso quiere decir que hice cosas buenas aquí, gracias a todos ellos", dijo.