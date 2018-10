Acusadora de Cristiano Ronaldo es "emocionalmente frágil"

Una abogada de la mujer del estado de Nevada que acusa a Cristiano Ronaldo de violarla en 2009 afirmó que su representada es "emocionalmente frágil" y aceptó un arreglo extrajudicial poco después de la agresión porque jamás quiso que su nombre se hiciera público en relación con el caso.

La abogada Larissa Drohobyczer dijo que Kathryn Mayorga se encuentra actualmente fuera de Estados Unidos y no hablará con la prensa sobre la demanda civil que presentó la semana pasada contra el futbolista portugués.

Drohobyczer no precisó dónde se encuentra Mayorga, quien reside habitualmente en la ciudad de Henderson, aledaña a Las Vegas.

The Associated Press no suele identificar por su nombre a las supuestas víctimas de agresiones sexuales. Decidió hacerlo en este caso, dado que Drohobyczer afirmó que Mayorga había dado su autorización.

"Ella no va a dar entrevistas", advirtió la abogada. "En este momento es emocionalmente frágil".





La demanda civil interpuesta en una corte estatal en Las Vegas señala que Cristiano violó a la mujer, quien tenía entonces 24 años, en el penthouse de un hotel en dicha ciudad y envió después a un grupo de personas para que buscaran un arreglo con Mayorga, obstruyendo la investigación policial.

Agrega que Mayorga fue engañada para guardar silencio a cambio de 375,000 dólares.

Christian Schertz, abogado de Cristiano, se negó a responder desde Berlín a los correos electrónicos que le envió la AP.

Se desconoce por ahora si el astro de la Juventus cuenta con un abogado que lo represente para este caso en Estados Unidos.

Después de que el semanario alemán Der Spiegel informó la semana pasada sobre la demanda, Schertz amenazó con demandar a la publicación.

"Esto viola los derechos personales de nuestro cliente Cristiano Ronaldo en una forma excepcionalmente seria", señaló el abogado.

En un video difundido mediante Instagram, Cristiano apareció sonriente, horas después de que se presentó la demanda, y pareció negar las acusaciones.

"Falso. Noticias falsas", afirma el portugués, cinco veces galardonado como el mejor futbolista del año, quien se mudó para esta temporada del Real Madrid a la Juventus. "Quieren promoverse con mi nombre. Es normal. Quieren ser famosos, mencionar mi nombre. Pero esto es parte del trabajo. Soy un hombre feliz. Todo bien".

Drohobryczer, quien aclaró que no representó a Mayorga en 2009, durante las negociaciones con los representantes de Cristiano, reconoció que la mujer aceptó dinero como parte del arreglo.

No se presentó un documento ante la corte en aquellas fechas, y Drohobryczer se negó a identificar a los abogados que manejaron ese caso por parte de Mayorga y de Cristiano.

Un abogado que posiblemente representó a Mayorga en 2009 no respondió a los mensajes de la AP.

Drohobyczer dijo que Mayorga, quien tiene actualmente 34 años, estaba preocupada de que su nombre se revelara en 2017, cuando un medio hizo referencia a los hechos de junio de 2009 en el hotel y casino Palms de Las Vegas.

La abogada negó que Mayorga haya sido la fuente de aquel artículo.

Influyó en la decisión de Mayorga el movimiento #yotambién (#MeToo), en que las mujeres han denunciado recientemente agresiones sexuales sufridas hace años, dijo Drohobyczer.

De acuerdo con la demanda, Mayorga conoció a Cristiano en un club nocturno, y subió con él y otras personas a su suite, donde habría ocurrido la agresión en un dormitorio.

"Ella acudió a nosotros, y teníamos preocupaciones con lo ocurrido en 2009... con la investigación de la policía, las circunstancias alrededor del arreglo y la forma en que se condujeron las negociaciones", dijo Drohobyczer a la AP. "No creemos que ella haya tenido la capacidad de llegar a un acuerdo en aquel tiempo debido a su estado emocional".

Drohobyczer aseguró que en ese momento Mayorga se sentía dañada emocionalmente, temerosa, deprimida y humillada tras la violación y las supuestas presiones de los representantes de Cristiano.

"Pedimos que la policía reabriera la investigación y lo hizo", destacó Drohobyczer.

El agente Aden OcampoGomez, portavoz policial en Las Vegas, advirtió que, en vista de que la investigación está abierta, el departamento no revelará el reporte que Mayorga presentó ante las autoridades el día de la supuesta agresión sexual.

La demanda indica que Mayorga acudió también a un hospital, donde se le realizaron análisis para determinar si hubo un ataque sexual.

Pero Mayorga se negó a revelar a la policía el lugar de la presunta agresión. Tampoco quiso identificar al sospechoso, salvo por señalar que era un futbolista europeo, dijo OcampoGomez.

Cristiano, de 33 años, fue transferido del Manchester United al Real Madrid en 2009 por 94 millones de euros (unos 130 millones de dólares), cifra que impuso un récord en aquel entonces.

La demanda busca compensación por daños no precisados de al menos 200,000 dólares.

Formula 11 acusaciones contra Cristiano o sus colaboradores, incluidas las de complot, difamación, abuso de una persona vulnerable, agresión, infligir angustia, coerción y fraude, asociación delictiva y complot, incumplimiento de contrato, abuso de proceso y negligencia por permitir que detalles de un arreglo confidencial se volvieran públicos.