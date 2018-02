México vence a Bosnia y Herzegovina en el primer juego del Tri en 2018

México sostuvo esta noche su primer partido amistoso del 2018 al vencer por la mínima diferencia a Bosnia y Herzegovina en San Antonio, Texas.

Bosnia venía de empatar 0-0 ante Estados Unidos y fue un rival muy inofensivo para el conjunto de Juan Carlos Osorio.

Esta no es una fecha FIFA, por lo que México no contó con sus jugadores europeos pero sí fue una oportunidad para que tuvieran minutos de acción el trío de mexicanos que juegan en Los Ángeles: Gio y Jonathan Dos Santos, y Carlos Vela.

Así vivimos el encuentro en HOY Deportes:

FINAL: México 1-0 Bosnia y Herzegovina

Termina el encuentro de un partido que tuvo pocas emociones de gol en un partido muy poco memorable.

La entrada para este encuentro amistoso fue pobre en San Antonio.

GOOOOOOOL! al minuto 65: México 1-0 Bosnia y Herzegovina

Cabezazo y anticipo de Hugo Ayala para México y el Tricolor ya gana por la mínima diferencia. Gran gol del jugador de Tigres.

Aquí algunas imágenes del encuentro que ha dejado a deber.

Para aquellos que tenían dudas, el grito polémico y homofóbico que aparecen en los partidos del Tri también se escucharon en San Antonio.

Medio tiempo: México 0-0 Bosnia y Herzegovina

Nos vamos al descanso con el marcador empatado y con un México que ha dominado pero no ha podido concretar sus oportunidades ante una selección muy limitada.

Minuto 35:

El encuentro no ha sido muy entretenido pero lo más interesante ha sido probablemente este túnel que Carlos Vela, jugador del LAFC, hizo sobre su rival.

Minuto 25:

Los aficionados de México no están muy contentos con el espectáculo del Tricolor ante un equipo bastante débil.

Minuto 10:

El cuadro mexicano domina al juvenil equipo de Bosnia pero aún no logra reflejar la superioridad en el marcador

Minuto 1:

Así fue el primer aviso de México por medio de Giovani Dos Santos, quien trata de convencer a Osorio de que está en buen nivel para ir a Rusia.

Así fue la emotiva ceremonia de los himnos nacionales, en un año muy importante para el Tricolor mexicano.

Por lo pronto, el Tricolor de Juan Carlos Osorio sale de esta forma:

