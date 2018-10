Fernando Alonso y Carlos Sainz esperan que el Real Madrid venza al Barcelona

Los pilotos españoles Fernando Alonso (McLaren) y Carlos Sainz (Renault), que correrán este domingo el Gran Premio de México de Fórmula Uno, esperan que el Real Madrid derrote al Barcelona en el clásico del fútbol español que se jugará también mañana.

El partido que atrapa la atención mundial no quedó fuera de los temas con los que la prensa cuestionó a los dos pilotos españoles.

"Vamos a ver el partido en el 'motorhome' y esperemos que el Madrid pueda ganar", dijo Alonso a la prensa.

Explicó que el clásico "es un partido muy especial" en España donde "el fútbol es como una religión".

En tanto, Sainz se declaró "muy fan" de LaLiga "y en particular del Real Madrid, no me pierdo ningún partido a no ser que me pille en un avión".

Sainz consideró que LaLiga y la Fórmula Uno "se parecen en que las dos son las dos mejores del mundo. Las dos son la elite de sus deportes".

Al partido, por la décima jornada, el Barcelona llega como líder con 18 puntos en 9 partidos y el Real Madrid es octavo con 14 unidades.