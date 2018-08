El colista Atlas jugará sin complejos ante Tigres, dice el portero Hernández

El Atlas de Guadalajara, último de la clasificación del torneo Apertura mexicano, jugará sin complejos este sábado ante el Tigres UANL, noveno, en partido de la octava jornada, afirmó hoy el guardameta José Hernández.

"El partido es once contra once. Sabemos que tienen jugadores de muchísima calidad, que tienen un gran entrenador pero nosotros también tenemos muchos jugadores con calidad, jóvenes con muchas ganas, trataremos de hacer el mejor partido para sacar un resultado positivo", dijo el portero del Atlas, que no conoce el triunfo ni ha marcado goles en siete salidas.

Hernández añadió que "Tigres tiene una de las mejores nóminas del fútbol mexicano" y los partidos en su estadio son propicios para los rivales para "lucirse" pero deben encarar el partido con "inteligencia".

"Son partidos en los que hay que jugar con mucha personalidad, hay que ser inteligentes y hay que aprender a jugar este tipo de partidos", recalcó.

El guardameta aseguró que el Atlas llegará "motivado" por su primer victoria con la mínima diferencia en la Copa Mx ante el Cruz Azul, a media semana, y en el que el equipo se quitó "cierta ansiedad" que prevalecía por no poder anotar goles en la liga.

"Hay un nivel anímico importante, era algo que merecíamos, necesitábamos un resultado positivo. El equipo llega con confianza, llega motivado y jugar en el "volcán" contra Tigres siempre es una motivación extra", aseguró.

El Atlas es último en la clasificación general con cinco derrotas y dos empates. El Tigres es noveno con 10 puntos producto de tres triunfos, un empate y tres derrotas.

El argentino Nicolás Pareja quien fue presentado esta semana, no viajó con el equipo y no podrá debutar debido a una lesión en la rodilla izquierda.