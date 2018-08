Dempsey anuncia su retirada de los Sounders y la selección de Estados Unidos

El delantero internacional Clint Dempsey no jugará más con los Sounders de Seattle, de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos, ni tampoco lo hará con la selección.

El anuncio fue hecho hoy por el propio equipo de Seattle, mientras que el jugador también ofrecía un comunicado en el que explicaba que la decisión que había tomado era algo "personal".

"Después de pensarlo mucho, mi familia y yo hemos decidido que este es el momento adecuado para alejarme del juego", declaró Dempsey a través del comunicado.

"Me gustaría agradecer a todos los compañeros de equipo, entrenadores y personal de apoyo con los que he trabajado a lo largo de mi carrera", agregó.

Dempsey, un nativo de Texas, jugó 14 partidos con los Sounders en lo que va de temporada, pero su potencial para competir el resto del año probablemente iba a ser limitado después que el equipo, el pasado junio, fichó al delantero peruano Raúl Ruidiaz.

Dempsey, de 35 años, jugó durante 15 temporadas, incluidas siete en la Premier League con el Tottenham y el Fulham, y repartirse el resto en la MLS con las franquicias de Nueva Inglaterra Revolution y los Sounders.

Dentro de la selección estadounidense, Dempsey, que fue capitán, marcó 57 goles y está igualado con Landon Donovan como los máximos anotadores en el equipo nacional.

Además de disputar 141 partidos, la tercera mejor marca, sólo superado por Cobi Jones (164) y Donovan (157).

Sus 43 apariciones en la fase de clasificación para la Copa del Mundo son las más importantes en la historia de la selección de Estados Unidos y junto a Jozy Altidore son los dos jugadores que más goles han conseguido en las fases de clasificación al Mundial (18).

"Me gustaría agradecer a todos los fanáticos que me han apoyado a lo largo de mi carrera con New England Revolution, Fulham, Tottenham, Seattle Sounders y la Selección de Estados Unidos. Todos me han hecho sentir como en casa, y es algo que siempre recordaré", subrayó Dempsey.

Después de ser titular indiscutible con la selección y los Sounders, Dempsey se perdió la segunda mitad de la temporada 2016 por problemas de salud, sin que su ausencia se notase ya que el equipo consiguió el título de liga de la MLS.

Una afección cardíaca que puso en peligro su carrera fue la causa de su baja, pero regresó a Seattle el año siguiente después de recibir la luz verde por parte de los doctores.

Dempsey fue nombrado Jugador de Regreso de la MLS la temporada pasada cuando volvió a ser el máximo goleador del equipo y recuperó un puesto en la selección de Estados Unidos.

El veterano jugador comenzó su carrera en la MLS en 2004 con New England y marcó 25 goles en 71 partidos antes de mudarse a Inglaterra.

Sus 57 goles en la Premier League son la mejor marca conseguida por un jugador estadounidense, 21 más que su excompañero de Fulham, el centrodelantero Brian McBride, el siguiente en la lista.

Después de una temporada con el Tottenham, regresó a la MLS con Seattle en un movimiento sorpresa en 2013 y pasó a marcar 57 goles en 136 partidos.

"Clint Dempsey ha sido uno de los jugadores más impactantes en la historia del deporte en nuestro país", dijo el comisionado de la MLS, Don Garber, a través de un comunicado.

"En nombre de nuestros fanáticos, jugadores, clubes y toda la familia MLS, quiero felicitar a Clint por su retiro y desearle la mejor de las suertes en sus esfuerzos futuros".