Pedro Caixinha descartó a Cruz Azul como el rival a vencer

El portugués Pedro Caixinha, entrenador del Cruz Azul, descartó hoy que su equipo se haya puesto la etiqueta del rival a vencer tanto en el torneo de liga como de copa del fútbol mexicano.

"No queremos, no entendemos y no discutimos si somos el rival a vencer, somos el equipo que sale a la cancha con deseos de ganar, es el tema fundamental", dijo Caixinha hoy en conferencia de prensa posterior a la práctica del equipo en las instalaciones de La Noria, ubicada en el sur de la Ciudad de México.

Cruz Azul es segundo de la clasificación en el Apertura 2018 con 10 puntos por detrás de los Pumas de la UNAM, al sumar tres victorias y un empate.

Este sábado recibe en el estadio Azteca al León dirigido por el argentino Gustavo Díaz, en duelo por la fecha cinco de la Liga Mx.

Junto a los Pumas, del técnico mexicano David Patiño, los celestes se mantienen como los únicos invictos del torneo de liga.

León, undécimo de la clasificación con cuatro puntos, llegará al compromiso motivado con su primer triunfo conseguido la semana pasada por goleada 4-0 sobre el Querétaro del mexicano Rafael Puente.

El entrenador portugués destacó la identidad y el sentimiento de pertenencia mostrado por los jugadores en una sola voz con el respeto y deseo de buscar ganar cada partido.

Caixinha se catalogó como un estratega de "naturaleza académica", rasgo que ha permitido cambiarle el rostro a Cruz Azul en esta nueva temporada con un mensaje que ha impactado a sus dirigidos.

"Me gusta el conocimiento, poder generarlo para crecer y hacer crecer al club que represento como agente deportivo, tener más herramientas para mis jugadores, esto es algo que sin duda falta al fútbol mexicano, esos detalles de coordinación, organización y planeación", dijo al detallar su método de trabajo.

Al referirse al balompié en México, el estratega europeo también tocó el tema de los dobles contratos, una situación que se recrudeció tras la denuncia hecha por el entrenador Guillermo Vázquez al renunciar al banquillo del Veracruz.

"Cuando vas a firmar un contrato, que éste sea bueno para ambas partes, cuando sale un problema también sale ese buen contrato porque ya está muy claro y definido qué es lo que va a pasar, quién va a reglamentar ese tipo de situaciones", comentó.

Caihinxa puso de ejemplo las dos instituciones con las que ha trabajado en el fútbol mexicano, tanto Santos Laguna como Cruz Azul, pues dijo que son referencia en la manera de trabajar en términos contractuales.