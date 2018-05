Jugadores del Guadalajara apoyan a Matías Almeyda ante su inminente salida

Varios de los jugadores principales de las Chivas de Guadalajara del fútbol mexicano, mostraron este jueves su apoyo al entrenador argentino Matías Almeyda ante su inminente salida del equipo.

"¿Darle las gracias a quienes te regresaron la grandeza? A quienes te enseñaron valores, humildad y la unión que es lo más importante. No son los tratos ni las formas que este gran club representa; esto no es Chivas", dijo una nota publicada en las cuentas de Twitter de algunos jugadores del equipo como los delanteros Alán Pulido e Isaac Brizuela y el lateral Edwin Hernández.

Según los medios, Almeyda dejó de ser el técnico del Guadalajara tras llegar a un acuerdo con la directiva que le ofreció salir debido a múltiples diferencias.

Aunque la institución no ha hecho oficial el despido, la cadena ESPN afirmó que el estratega informó su salida y sus abogados están revisando las condiciones que la directiva le ofreció para desligarlo del club.

"No voy a estar en donde no me quieren", dijo Almeyda a la cadena deportiva.

La semana pasada el director deportivo Francisco Javier de Anda afirmó que el técnico de Chivas estaba "inquieto" y poco convencido con el armado del plantel, lo que ponía en duda su permanencia en el equipo.

El cambio de la fecha para el inicio de la pretemporada que la directiva realizó sin avisar a Almeyda, la falta de refuerzos para el próximo torneo y las salidas del portero Rodolfo Cota y del defensa Osvaldo Alanís, habrían detonado el quiebre entre el técnico y la directiva en las últimas dos semanas.

Con su salida, el equipo, uno de los dos más emblemáticos de México, se queda sin timonel a menos de dos meses de arrancar el torneo Apertura 2018, después del cual el club jugará el Mundial de Clubes que se disputará en diciembre en Arabia Saudita.

Almeyda llegó para dirigir a Chivas en el Apertura 2015 con la encomienda de salvarlos del descenso. Durante tres años el timonel logró dos títulos de la liga Copa Mx, un campeonato de la Liga Mx, una Supercopa y hace unas semanas el título de la Liga de campeones de Concacaf que le dio el pase al Mundial de Clubes.

En el pasado Clausura 2018 el Guadalajara no se clasificó a la liguilla al sumar 15 puntos y quedar en el penúltimo lugar de la tabla general.