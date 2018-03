Enrique Meza asegura que el Puebla solo piensa en el próximo partido

El entrenador del Puebla, Enrique Meza, aseguró hoy que aunque faltan cinco partidos para terminar el torneo Clausura 2018 del fútbol mexicano, solo piensa en el próximo, el sábado ante Querétaro y lo demás llegará en su momento.

"No puedo pensar en otra cosa, el partido importante es el que viene", dijo el estratega en una conferencia de prensa en Puebla, centro del país.

El Puebla de Meza suma cinco victorias, dos empates, cinco derrotas y 17 puntos con lo que aparece en el séptimo lugar de la tabla de posiciones del Clausura en el que visitará el sábado al Querétaro luego de haber sufrido dos reveses en sus dos anteriores salidas, ante Atlas y Santos Laguna.

"En el primer tiempo contra Atlas no hilvanamos jugadas ni hicimos nada importante; en el segundo fuimos mejores con un hombre menos, pero no hicimos daño. Ante Santos, un equipo bien equilibrado, no fuimos un desastre aunque no hicimos lo que veíamos haciendo", dijo Meza al referirse a los dos resultados adversos.

El entrenador recordó que quedan 15 puntos en disputa y espera obtener la mayoría, pero de momento el equipo estará concentrado en sumar los tres en disputa ante Querétaro, un rival que calificó de difícil.

"Tienen un gran portero, una defensiva sólida que casi siempre utiliza una línea de cinco, adelante son peligrosos y su medio campo tiene tiro de media distancia, además de un recorrido de campo grande", reconoció al referirse a su rival de turno.

Meza confesó hoy que aún no tiene decidida la alineación del próximo partido porque el defensa peruano Anderson Santamaría llegó ayer de los partidos con su selección y debe saber cómo están, él y el delantero boliviano Alejandro Chumacero.

"Me encuentro contento; estas dos semanas nos han servido para que se restablezcan quienes venían con dolores musculares o hasta de garganta. Estamos mejor que hace dos semanas", agregó.

Sobre los pendientes del equipo, el entrenador aceptó que no ha terminado tantas jugadas como debía y desperdició muchos disparos de media distancia

"Es necesario decirle a la pelota qué debe hacer; no se trata solo de pegarle fuerte porque se va para arriba. Esa es una cosa y la otra que las terminaciones de las jugadas no han sido tan correctas, a veces hemos perdido en los regates y los regates producen golpes y también contragolpes", concluyó.