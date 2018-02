Donovan: la MLS y la Liga MX están más cerca que antes

El estadounidense Landon Donovan , delantero del León mexicano, consideró hoy que los recursos económicos inyectados en los últimos años a la MLS la han acercado a la Liga mexicana a la que calificó como una competición de calidad.

Donovan, de 35 años, abandonó su retirada para fichar por el equipo mexicano a mediados de enero.

"Técnicamente (la Liga MX) todavía es una liga superior. La pasión en Estados Unidos todavía nos falta poco porque es un deporte nuevo para nuestra gente, pero ahora con más recursos y más dinero en la MLS creo que las dos ligas están más cerca que antes", dijo Donovan en conferencia de prensa.

Por ello el delantero consideró importante revisar el desarrollo de la Liga de Campeones de la Concacaf 2018, que comenzó el martes y en la que participan cuatro equipos mexicano y cinco estadounidenses.

"Voy a mirar la 'Concachampions' muy atento y creo que va a ser muy divertida", acotó.

En estas semanas, el exjugador de Los Ángeles Galaxy, percibió que hay "muchas diferencias" en el nivel de ambas ligas aunque señaló que las más grande que ha podido comprobar "es que los partidos son más físicos de lo que pensaba" y los jugadores "tienen más calidad que lo que se ve televisión".

Con apenas ocho minutos en la sexta jornada y ante su calidad de refuerzo, Donovan ya cumplió con una etapa de adaptación ante lo cual aseguró que está listo para jugar el tiempo que el técnico uruguayo Gustavo Díaz le requiera porque lo que desea es colaborar.

"Para mí lo más importante es ayudar y se lo dije al técnico en nuestra primera conversación. Si me necesita para entrenar y no viajo, está bien, y si me necesita para ocho o 15 minutos está bien, porque cuando el equipo no anda bien todos quieren ayudar y yo quiero ayudar y en lo que pueda participar lo haré", comentó.

Tras ocho jornadas, el León se ubica en el duodécimo puesto con 11 unidades, producto de tres triunfos, dos empates y tres derrotas, aunque éstas han sido por goleadas 5-1 ante Monterrey y Santos Laguna y por 4-0 ante Necaxa, con un acumulado de 14 goles en contra.