El brasileño Everaldo Stum dice que el Querétaro no debe pensar en los otros

El delantero brasileño Everaldo Stum, de los Gallos del Querétaro del fútbol mexicano, recordó hoy que su equipo depende de sí mismo para mantenerse en la Primera división y por eso no debe pensar en los demás rivales.

"Tenemos que pensar en nuestro juego, no en los otros. Dependemos de nosotros mismos y yo pienso en el León, el próximo rival, no en Veracruz", dijo al referirse al cuadro "escualo" con el cual el Querétaro echa un pulso por el no descenso en el Clausura 2018.

En una conferencia de prensa en Querétaro, centro mexicano, Stum reconoció que su equipo sufrió un dolor ayer al perder a última hora una ventaja y empatar 2-2 como local ante el Guadalajara, sin embargo eso quedó atrás y ya hoy los jugadores trabajaron con la mente en el siguiente compromiso, el sábado en casa del León.

"Hoy fue otro día; tenemos una pelea contra León fuera de casa y esperamos hacer un buen partido y traer tres puntos de allá", indicó.

Al empatar con las Chivas en la séptima jornada del Clausura, los Gallos del entrenador Luis Fernando Tena cedieron dos puntos ante el Veracruz en la tabla de cocientes que decidirá el descenso, pero aún mantienen ocho unidades de ventaja, una buena diferencia a falta de 30 puntos por disputar.

El atacante indicó que en los últimos cuatro encuentros el equipo convirtió cuatro goles y mejoró su desempeño ofensivo, lo cual es un avance en el afán de hilvanar una buena racha para concretar la permanencia.

Al referirse al encuentro del sábado, pronosticó que será duro, pero el Querétaro saldrá en busca de la victoria.

"Va a ser un partido pegado, nosotros necesitamos el triunfo; ellos vienen de una derrota fuera de casa y van a querer ganar frente a su afición. Puedo garantizar que vamos por los tres puntos", indicó.

Stum ha jugado solo en tres partidos de los siete de su equipo en el Clausura y aún no hizo su primer gol, lo cual minimizó al decir que lo principal para él es aportar al trabajo del grupo.

"Lo importante es que el equipo haga goles. Sea quien sea el anotador. Como delantero quiero anotar porque para eso estoy acá, pero la prioridad ayudar al compañero", concluyó.