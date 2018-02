Ricardo Ferretti: "No voy a ahogarme en un vaso de agua"

El brasileño Ricardo Ferretti, entrenador de los Tigres de la UANL del fútbol mexicano, aseguró hoy que aunque a su equipo le dolió la derrota 2-0 ante Pumas ayer en el torneo Clausura, no va a quedarse con pensamientos negativos.

"No voy a ahogarme en un vaso de agua, vamos a trabajar, a hacer una autocrítica. Todos los equipos del mundo dan partidos en los que no se quedan a gusto, lo vimos hasta en el Super Bowl", dijo el estratega en una conferencia de prensa.

En la quinta jornada del Clausura, los "felinos" de Ferretti no estuvieron cómodos jamás en la cancha del Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México y fueron borrados por los Pumas que tuvieron opciones para lograr una ventaja mayor que el 2-0.

"No fue nada agradable nuestra actuación, me causa descontento que no tuvimos un a presentación acorde a la categoría del plantel, puedes tener detallitos, pero ayer colectivamente estuvimos mal", insistió.

Sin embargo el entrenador explicó que aunque hay un malestar, no va a ahogar a nadie porque prefiere tomar acciones positivas.

"Vamos a trabajar y ser conscientes de que no lo hicimos bien y en el próximo encuentro tenemos la posibilidad de hacerlo", señaló.

En la sexta jornada del campeonato, el Tigres recibirá a las Águilas del América, segundas de la clasificación que el sábado se vieron superiores a los Lobos Buap a los que golearon 5-1.

Ferretti recordó que se trata de uno de los grandes equipos de México, con un buen entrenador y deberán hacerlo todo bien para lograr los tres puntos.

"Sabemos lo que representa a América y el sábado debemos ser exactos para sacar un buen resultado", comentó.

Ante los medios el técnico lamentó la lesión del centrocampista Javier Aquino, una de sus piezas fundamentales y dijo que hoy será examinado para ver la magnitud de su dolencia.

"Ha sido uno de mis jugadores claves y su lesión nos preocupa porque no podrá estar ni entrenamientos ni jugar; ojalá tenga una pronta recuperación y quien lo sustituya se brinde y lo haga bien", comentó.

Los Tigres iniciaron hoy el entrenamiento para enfrentar al América en uno de los partidos más esperados de la sexta jornada del Clausura que se jugará entre viernes y domingo.