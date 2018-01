El francés Ménez recibe visto bueno de Herrera en práctica en el Azteca

El francés Jérémy Ménez, delantero del América del fútbol mexicano, está listo para jugar y por ello recibió este viernes el visto bueno del entrenador del equipo, el mexicano Miguel Herrera, en una práctica abierta al público que la escuadra cumplió en el estadio Azteca.

América convocó a unos 20.000 aficionados a su estadio, doblemente mundialista, para presentar a sus refuerzos y para que sus equipos femenino y masculino se tomaran la foto oficial.

"Tanto Jérémy como (Andrés) Ibargüen ya están adaptados, su trabajo ha sido diferente al resto del grupo por la fecha en que llegaron, pero ya están listos", dijo Herrera en conferencia de prensa.

El estratega adelantó que ambos estarán en el banquillo de emergentes el sábado en el partido de cuarta jornada del Clausura 2018 en el que América recibirá al Atlas.

"Conforme adquieran más aire y fuerza física estaremos pensando en que inicien los partidos", agregó Herrera.

El francés reconoció que en los primeros días tuvo "problemas con la altitud" de la Ciudad de México, a 2.240 metros sobre el nivel del mar, y comentó que "las primeras tres semanas me costó adaptarme, pero con el paso de los días me he sentido mejor".

El exjugador del Milán y del París Saint Germain descartó sentir algún tipo de presión por jugar en México y en especial con el América.

"Al contrario, es un placer jugar acá y lo importantes es ganar, estamos acostumbrado a este tipo de presión y lo que quiero es trabajar para ganar el título", apuntó.

Herrera insistió en que ambos están listos para cuando el equipo los necesite, porque así lo han demostrado en los entrenamientos de esta semana.

Por otra parte, el presidente operativo del equipo, Mauricio Culebro, informó que el club mexicano y el Independiente llegaron a un acuerdo para el traspaso del delantero argentino Silvio Romero, quien ahora tiene que arreglar su contrato con el equipo de su país.

Mientras, el presidente deportivo, Santiago Baños, mostró su desacuerdo por la suspensión de un partido del colombiano Mateus Uribe, quien fue expulsado el domingo al ejecutar una chilena en el empate sin goles ante el líder Pumas.

"Aceptamos la decisión pero no estamos de acuerdo y a partir de ahora quedan prohibidas las chilenas", declaró Baños de manera irónica.

Además de Ménez fueron presentados el colombiano Andrés Ibargüen, el argentino Emanuel Aguilera, el estadounidense Joe Corona y el mexicano Henry Martín.