Cruz Azul no está pendiente del pasado, asegura el volante Javier Salas

El Cruz Azul, que lleva 20 años sin ganar un título de liga en el fútbol mexicano, no está pendiente del pasado, y buscará acabar con su sequía en el torneo Clausura 2017 que comenzará el 5 de enero, aseguró hoy el volante Javier Salas.

"No podemos quedarnos en el pasado, tenemos la energía y la alegría para hacer las cosas bien en el presente y en el futuro", dijo el jugador.

Después de no renovarle el contrato al español Paco Jémez, con pocos resultados en los dos campeonatos de 2017, la directiva del conjunto celeste contrató al portugués Pedro Caixinha quien, según Salas, tiene una mentalidad positiva.

"Pedro desde el primer día me dijo que viniera con el chip ganador, nos inculcó una mentalidad ganadora y todos vamos por el mismo camino", indicó.

Cruz Azul continuó hoy su pretemporada con un entrenamiento en su campamento en el sur de la Ciudad de México en el que el grupo continuó su preparación para el duelo del 6 de enero cuando recibirá a los Xolos de Tijuana en el arranque del campeonato.

"Sabemos que estamos en un equipo grande y estamos ilusionados. Vengo con la mentalidad de conseguir cosas grandes, me veo campeón con Cruz Azul", observó Salas, quien llega de los Rojinegros del Atlas.

Salas dijo que Cruz Azul ha hecho una buena pretemporada y está listo para comenzar bien el Apertura, con la meta de entrar a la liguilla de los ocho mejores y en ella disputar el título.

"Me han tratado muy bien en Cruz Azul y voy a morirme en la cancha con este club, adaptarme a la ciudad me ha costado, por el tráfico pesado, pero el club se me ha hecho grandioso", indicó.

El centrocampista explicó que ser fichado por el Cruz Azul es una buena oportunidad profesional y como mexicano debe dar lo mejor para marcar la diferencia y entrar al cuadro titular de Caixinha.

"Hay que pelear el lugar y luego sobresalir", indicó.

Salas es uno de los cuatro refuerzos de Cruz Azul para el Clausura 2018, junto al centrocampista argentino Walter Montoya y a los mexicanos Carlos Fierro y José Madueña.