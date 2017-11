Herrera dice que la principal exigencia del América es ser campeón

El mexicano Miguel Herrera, técnico del América, uno de los cuatro semifinalistas en el Apertura mexicano, dijo hoy que la principal exigencia que tiene su equipo es ser campeón y esa se la transmitió directamente el dueño, el empresario Emilio Azcárraga.

Herrera relató ese pasaje luego de que se le preguntó si consideraba ventaja el hecho de Tigres UANL, su rival en semifinales y al que recibirá mañana en la ida, cargará con la presión de ser el favorito para avanzar a la final.

"Sé perfectamente lo que este equipo necesita y sé lo que tiene de exigencia y si hoy es favorito Tigres no importa. Nosotros tenemos la exigencia directamente del dueño, así lo dijo: quiero a mi equipo campeón, ¿qué mayor exigencia puedo tener", respondió Herrera en conferencia de prensa.

"Este equipo nació con presión", reforzó Herrera y recordó que desde el primer día que llegó al equipo, cuando lo presentaron (previo al Clausura 2012) "yo solo me eché la presión encima al decir que si en seis meses no funcionaba me iba".

Comentó que en otros equipos los técnicos piden seis meses "de gracia" y esgrime excusas como que están conociendo al equipo y los jugadores.

"Yo llegué hace cinco meses al equipo y estamos otra vez en semifinales, no pedí nada porque conozco la exigencia del equipo", apuntó.

Por otra parte, el estratega no se mostró preocupado por la falta de gol de su equipo que en los últimos seis partidos, cuatro de la fase regular y dos de liguilla, sumó apenas dos goles.

"Tenemos que trabajar en la definición porque tenemos llegada y me preocuparía si el equipo no llegara. Oribe (Peralta) tiene gol y en algún momento se va a 'destapar' y va explotar", finalizó.

Sobre el partido de mañana, Herrera dijo que ambos equipos llegan en circunstancias similares y el América pretende ganar el partido para llegar con ventaja al duelo de vuelta, el sábado.