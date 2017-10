Estaré listo para buscar el título la próxima temporada, afirma Jonathan dos Santos

El centrocampista mexicano Jonathan dos Santos llegó al Galaxy de Los Angeles como el refuerzo que podría cambiar la marcha perdedora del equipo californiano, pero dos meses después el equipo ya está eliminado de los playoffs de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS).

Dos Santos, en entrevista con la Agencia EFE, dijo sentirse tranquilo, y confiado que al margen de los resultados su adaptación al equipo va por el buen camino y su mente como la del resto de los compañeros ya está puesta en lo que puedan conseguir la próxima temporada.

"Bueno este año cuando llegué ya estaban complicadas las cosas. Yo no vine a cambiar nada, al final un equipo ganador es un conjunto", señaló Dos Santos. "Y bueno, si, la próxima, lo principal es prepararse bien, hacer una buena pretemporada, que es lo más importante y si, desde el año que viene conseguir un título, que es lo que vengo a hacer".

De momento, trata, como el resto del equipo de concluir de la mejor forma posible la presente temporada, una de las peores en la historia del equipo, con entrenador despedido, incluido.

"Sinceramente no está siendo el mejor momento a nivel de equipo", admitió dos Santos. "Creo que a ningún jugador le gusta pasar por esta racha, dado que llevamos dos meses sin obtener ninguna victoria, son derrotas y empates".

Dos Santos, que dejó el fútbol español el pasado julio --estaba con el Villarreal para incorporarse a la MLS--, reconoció que también era el momento de levantar cabeza e intentar defender el escudo del Galaxy.

"Es muy grande el equipo y en los partidos que nos quedan de competición hay que hacer también el último esfuerzo", destacó el menor de los hermanos dos Santos. "Si soy sincero es muy difícil salir de esta situación, porque te sientes frustrado, pero hay que seguir adelante".

Pero al margen de los resultados, Dos Santos dijo sentirse muy a gusto tanto en Los Angeles como con lo que ha encontrado dentro de la organización del equipo, lo que hace que se sienta muy bien y tranquilo.

"Muy contento de llegar a la MLS. Creo que tomé la mejor decisión, al margen que me está hiendo bien o mal con el equipo, eso es ya parte de la vida", admitió hermano menor de los Dos Santos. "Estoy aquí para seguir trabajando, mejorando, demostrando mi clase y seguir hiendo a la selección, donde debe demostrar mi mejor nivel".

Los dos hermanos Dos Santos --Giovani y Jonathan-- ya fueron llamados de nuevo por el seleccionador de México, el colombiano Juan Carlos Osorio, para las últimas dos jornadas del hexagonal de la Concacaf de clasificación al Mundial de Rusia 2018.

Como el resto de los mexicanos, dos Santos se mostró afectado y triste por lo sucedido en su país con el terremoto que afectó a varias partes del territorio nacional, incluida la capital de la nación.

De ahí, lo importante de volver a la selección y poder ayudar a dar alegrías a los seguidores mexicanos.

"Ha sido todo muy triste, sinceramente, cuando me enteré de la noticia, a parte que mis papás estaban allí, me entró mucho miedo, pero la reacción de México fue espectacular y me gustaría ver siempre a mi país, de esta manera, ayudando al próximo, dando lo poco que tienen, y ese es el país que yo quiero", subrayó dos Santos.

Dos Santos reiteró que en la distancia es cuando más amas a tu país y lo admiras más por todo lo que hacen ante las tragedias a las que se han tenido que enfrentar.

"Estando yo lejos me siento muy orgulloso por todo lo que estoy viendo y estoy seguro que nos vamos a levantar de esta", subrayó el medio punta internacional brasileño.

Estar en Houston, donde llegó con el Galaxy para jugar partido de la trigésima jornada de la MLS, fue un momento especial para los hermanos Dos Santos, dado que en la ciudad tejana jugó su tío Roberto "Beto", un ídolo local del Fútbol Rápido Norteamericano con los equipos de los Dallas Sidekicks y los Houston Hotshoots en al antiguas ligas MISL, CISL y WISL.

"Beto marcó 249 goles y tuvo 279 asistencias en sus 612 partidos oficiales en el fútbol rápido profesional jugando para Los Angeles Lazers, Sidekicks, Wichita Wings y Hotshots durante las 19 temporadas que estuvo en activo.

"Increíble, por todo lo que aportó y la gran cantidad de mexicanos que residen y siempre dan el apoyo a los nacionales que estamos en el fútbol estadounidense", señaló Dos Santos. "Es por tanto un placer, un honor el poder jugar en esta bonita ciudad".