El ecuatoriano Bolaños llega con "sed de revancha" a Xolos

El delantero ecuatoriano Miller Bolaños, refuerzo de los "Xolos" de Tijuana del fútbol mexicano, dijo hoy que llega al equipo con sed de revancha tras un paso por el balompié brasileño en el que jugó la temporada 2016-17 con el Gremio de Porto Alegre.

"Como jugador uno siempre tiene sed de revancha, yo sé lo que le puedo dar al club, lo que quiero solamente es estar bien y demostrar dentro del campo de juego", dijo Bolaños en la conferencia de prensa de su presentación.

"Tijuana es un reto más en mi carrera, ya había tenido la posibilidad de vestir la camiseta, pero hasta ahora se dio", añadió.

El "Killer" como apodan al ecuatoriano por la consonancia con su nombre Miller, aseguró que llega bien físicamente ya que ha estado entrenando aunque llegó cansado por el viaje "pero en estos días voy a estar a disposición del cuerpo técnico", que lidera el argentino Eduardo Coudet, técnico del equipo.

Dijo que llega al Tijuana "con una mentalidad muy positiva" y reconoció que el club, que tiene como sede la frontera con Estados Unidos, le "está brindando otra oportunidad en mi carrera".

"Estoy consciente de lo que quiero para el club y sé que tengo mucho para darle", apuntó.

De su paso por el Gremio brasileño, Bolaños comentó que siempre trabajó para ganarse un puesto lo que no pudo conseguir debido a una lesión por lo que pidió salir.

"Tuve una lesión que no me permitió tener una secuencia y por eso no estaba bien, por eso pedí cambiar de aires", apuntó el exjugador del Barcelona, Liga de Quito y Emelec de su país.

Aceptó que para tomar la decisión de llegar al Tijuana habló con algunos compañeros quienes le dieron "referencias muy buenas de la institución y de su estructura y eso ayudó a que la negociación fuera más fácil".

El Tijuana visitará a los Pumas de la UNAM el domingo, en la octava jornada del Apertura mexicano.