Almeyda se solidariza con Osorio

El argentino Matías Almeyda, entrenador de las Chivas de Guadalajara, se mostró solidario con el colombiano Juan Carlos Osorio, seleccionador de México, quien ha sido duramente criticado por su gestión con el Tricolor.

A pesar de que el colombiano clasificó de manera anticipada a México a la Copa del Mundo Rusia 2018, los dardos de la prensa local y de sus aficionados no han dejado de caerle, ya que no ven un estilo definido en el 'Tri' ni un once titular debido a sus constantes cambios.

"El día que se terminen las críticas deja de ser fútbol, es difícil llenarle los ojos a todo mundo y que todos coincidan en gustos, formas, maneras. El fútbol es cada vez más crítico y los que estamos de esta parte tenemos soportar y demostrar", respondió este miércoles Almeyda en conferencia cuando se le pidió su opinión sobre los constantes señalamientos al trabajo de Osorio.

El argentino, a quien en algún momento de este año se le señaló como posible reemplazo del colombiano en el banquillo de la selección, explicó que "es muy difícil llenar a todo mundo" con respecto al juego y compartió como se ven regularmente triunfos, empates y derrotas.

"En el fútbol está muy claro: la victoria no siempre es buena porque para la crítica puede ser que no jugaste con nadie o ganaste jugando mal; el empate crea automáticamente dudas, puedes jugar bien, regular o muy bien y siguen las dudas y la derrota es el fracaso, no sirve de nada, pero es la objetividad y análisis de cada uno", precisó.

El argentino recordó que en el fútbol todo "es cuestión de soportar y aguantar y enfocarse en el trabajo y lo que esta bien seguir haciéndolo y lo que esta mal cambiarlo, de las críticas muchas veces se aprende".

A los integrantes de la selección mexicana les dijo que deben disfrutar su logro y les advirtió que deben prepararse de la mejor manera para ir a Rusia "donde se van a encontrar equipos totalmente diferentes a los que juegan en la eliminatoria" en Concacaf.