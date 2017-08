Paco Jémez dice que experiencia en México lo hará mejor persona y entrenador

El español Paco Jémez, técnico de Cruz Azul del fútbol mexicano, aseguró hoy que la experiencia que ha vivido hasta el momento en el balompié de este país lo convertirá en mejor persona y mejor entrenador en los próximos años.

Jémez, de 47 años, llegó para el pasado Clausura y en el actual Apertura cumple su segundo torneo al frente del equipo mexicano, el cual representó su primera experiencia en el extranjero y en el que tiene la exigencia de ubicarlo en puestos protagonistas.

"Venimos a un sitio donde al principio nosotros nos sentimos un poco extraños, como esponjas para desgastar todo lo que tenemos y luego, dentro de nuestras ideas, proponer algunas cosas nuevas y respetar muchas cosas buenas que indudablemente existen", dijo Jémez en una entrevista para la revista de la Liga MX que se publica cada semana en su sitio de internet.

"La experiencia ha sido muy bonita y muy enriquecedora, entiendo que esta experiencia nos va hacer, primero, mejores personas, y segundo, mejores entrenadores", apuntó.

El estratega de Las Palmas explicó que llegar a México supuso el reto de conocer otra cultura y a otra gente "aunque los españoles y los mexicanos somos más parecidos de lo que se pensamos y creo que tenemos más similitudes que diferencias".

Comentó que tuvo que adaptarse rápidamente para "conocer otro fútbol, otro estadios, otros entrenadores, otro tipo de jugadores, otro tipo de entrenamiento, de alimentación y de costumbres".

En su etapa mexicana, Jémez se hizo acompañar por sus compatriotas Juan Luna Eslava, auxiliar técnico, y Julio Luis Muñoz, preparador físico.

Aunque en el primer torneo Jémez no logró llevar al equipo a la liguilla por el título que disputan los ocho mejores, en el segundo, tras siete jornadas, tiene en sexto lugar al equipo con 11 unidades, a dos del segundo lugar que ocupa el América.

"Estoy muy convencido de lo que hago y vine aquí porque sé que se me va respetar y se confía en mí y en mi idea futbolística, si no, no hubiera venido", apuntó Jémez, quien dijo que el equipo ya ha captado la idea que pretende al igual que sus seguidores.

Sobre las características que ha logrado detectar del futbolista mexicano, el extécnico del Granada y del Rayo Vallecano de su país consideró que posee "un talento alto, muy bien dotado tanto física como técnicamente, pero como la mayoría de los latinos, no sólo es una cuestión de los mexicanos, los latinos somos muy indisciplinados".

"Somos inteligentes, muy vivos, muy rápidos, cogemos las cosas al vuelo, pero luego nos falta disciplina. Creo que ese es el factor que a muchos jugadores y no sólo en México, me refiero a todos los latinos, les falta para dar ese salto de calidad", señaló.

El Cruz Azul es el cuarto equipo con más títulos de Liga en el fútbol mexicano con ocho pero desde el Torneo Invierno 1997 no gana el campeonato mexicano.