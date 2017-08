Paco Jémez: Cruz Azul tiene alma

El entrenador español Paco Jémez, del Cruz Azul del fútbol mexicano, aseguró hoy que su equipo tiene alma, al agradecer a sus jugadores que le dedicaron el primer gol de la victoria 2-1 sobre Atlas en el Apertura 2017.

"Tiene alma, corazón y cerebro, de todo; para llegar al final lo debemos tener todo", dijo Jémez en una conferencia de prensa.

Esta semana Jémez fue sancionado con unos 8.000 dólares por una seña obscena a las gradas al concluir el encuentro del sábado pasado ante el Toluca y hoy sus futbolistas se mostraron solidarios al abrazarlo cuando el español Édgar Méndez anotó el primer gol del encuentro.

"Saber que la gente con la que trabajas te aprecia y te dedica unos segundos se lo agradezco mucho a mi equipo. Siempre he dicho que si algo hemos creado en estos dos cursos es tener un gran vestuario con grandes profesionales y grandes personas que tienen sentimientos y que saben que todos sufrimos, en mayor o menor medida", dijo el estratega.

Cruz Azul derrotó hoy al Atlas con goles de Méndez y del chileno Felipe Mora y subió al tercer lugar del torneo Apertura 2017 del fútbol mexicano con nueve puntos, cuatro menos que el líder Rayados de Monterrey.

Jémez recordó que la hinchada de los celestes ha sufrido mucho porque lleva casi 20 años sin un título de liga y de seis torneos sin entrar a la liguilla de los ocho mejores y celebró la conexión lograda con los aficionados, la cual calificó de fundamental.

"Me puedes poner un equipo bueno que si no es capaz de conectar y emocionar, de intentar el fútbol como quiero no vamos a llegar a ningún lado. Lo mas importante del año pasado a este es que hemos conseguido aunar cosas que estaban dispersas y eso es fundamental", comentó el entrenador.

Aunque en su primer torneo, el Clausura 2017, Jémez cambió la cara del Cruz Azul que marcó su sello con un fútbol ofensivo que disputó el balón desde la salida, el equipo fue eliminado en la fase regular y ahora busca entrar a la liguilla de los ocho mejores para buscar el título.

Después de cinco encuentros el equipo muestra una de las tres mejores defensas con tres goles admitidos y va sexto en ataque con siete dianas convertidas. La victoria de hoy fue la primera como local, lo cual resolvió un pendiente del conjunto, ganar en su estadio.