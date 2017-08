El uruguayo Alcoba dice que ganarle al América en el Azteca sería maravilloso

El uruguayo Gerardo Alcoba, defensa y capitán de los Pumas de la UNAM, dijo hoy que ganarle al América, el enconado rival de su equipo, el sábado en el estadio Azteca, sería un triunfo maravilloso para su escuadra en la tercera jornada del Apertura mexicano.

Ambos equipos, de los mas populares en el fútbol mexicano, llegan al duelo con tres unidades, América tras derrota y triunfo (ante Querétaro y Pachuca) y Pumas luego de victoria y tropiezo (contra Pachuca y Atlas).

"Me encantaría ganar. Me gusta mucho este partido y jugar en el Azteca, de visita y ganar, sería maravilloso", declaró Alcoba en conferencia de prensa tras la práctica del equipo este jueves en el estadio Olímpico México 68.

"(Pumas) Siempre tiene la necesidad de ganar, por lo que significa el partido (un clásico) y una derrota (ante cualquier rival) es un golpe muy duro para la institución y toda la semana se habla de ello", añadió.

El defensa aseguró que ante el América "no es un partido más y cualquiera que sea el resultado (triunfo o derrota) para ambos equipos es importante".

Explicó que más allá de la rivalidad que existe entre ambos equipos, Pumas tiene que saber "objetivamente" a que rival enfrenta.

"América es un gran equipo con muy buen plantel y a partir de esas características tenemos que estar atentos y alertas", apuntó.

Pero a pesar de la dificultad que representa, el defensa cree que es posible que Pumas "dé un golpe de autoridad" en el Azteca, pero también "soy consiente del rival enfrentamos".

El exjugador de Peñarol de su país, quien llegó a Pumas para el Clausura 2015, recordó que la presión en el equipo siempre existe y tienen que ganar para respaldar su propio trabajo en la cancha y no sólo el del técnico mexicano Francisco Palencia.

"Si no ganamos nos vamos ir todos, no sólo el técnico, cuando no ganas es así. Nosotros cada semana rendimos un examen, muy difícil y ahora viene un clásico", expresó.

Respecto a la llegada fallida al equipo de su compatriota Gastón Silva, la cual ya había anunciado el club mexicano hace unos días, Alcoba no quiso emitir su opinión aunque reveló que habló con él antes de llegar al equipo.