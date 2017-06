El Valencia abre su segunda escuela de fútbol en Miami

Giorgio Viera / EFE

Directivos del Valencia C.F. posan junto a un grupo de niños y jóvenes durante la presentación de la segunda escuela de fútbol del club en Estados Unidos hoy, viernes 9 de junio 2017, en un campus de la Universidad Internacional de Florida (FIU) en Miami, Florida (EE.UU.). El Valencia presentó hoy, dentro de su programa de expansión de la marca del club, su segunda escuela en suelo estadounidense en Miami, luego de inaugurar el pasado miércoles la primera en la ciudad de Nueva York. EFE/Giorgio Viera ** Usable by HOY and SD Only **