Presidente de Concacaf: "Es hora de que el Mundial vuelva a mi región"

El presidente de la Concacaf, el canadiense Víctor Montagliani, consideró que "ya es hora" de que el Mundial de futbol se celebre en esa región y recordó que Estados Unidos, Canadá y México están estudiando la posibilidad de presentar una candidatura conjunta para la edición de 2026.

"Creo que es hora de que el Mundial vuelva a la Concacaf. La última vez fue en el 94. Desde entonces ha pasado por todas las otras regiones", defendió el canadiense durante su intervención en la primera jornada del foro "Football Talks" en Estoril (Portugal).

La última vez que el torneo fue celebrado en la Concacaf -que incluye a Norteamérica, Centroamérica, el Caribe, Guayana Francesa, Surinam y Guyana- fue en el Mundial 1994 de Estados Unidos.

Montagliani señaló que están considerando "seriamente" la oportunidad de que los tres países de Norteamérica organicen en conjunto la Copa del Mundo de 2026 y cree que un torneo organizado por los tres sería "fantástico".

El canadiense valoró los "progresos" que ha experimentado el fútbol en esa región y recordó que "en los años 50 y 60 era difícil conseguir que el futbol penetrase en un mercado donde reinaba el béisbol o el futbol americano".

Mundial: VIDEO: Entrenador del Tri, con "mal genio y obsesivo" Juan Carlos Osorio, entrenador colombiano del Tri, reconoce y expone algunos de los aspectos negativos que tiene y que le gustaría erradicar. "Tengo que colocar primero el poco tiempo que le doy a mi familia", dijo el estratega y lo escribió en una pizarra, durante a charla con ESPN. "Tengo muchas quejas". México se alista para enfrentar el viernes a Costa Rica, en su primer partido en el estadio Azteca por el hexagonal final de la CONCACAF rumbo a Rusia 2018. "A veces con mal genio, obsesivo", admitió el estratega, y lo justificó con uan teoría de que la obsesión está vinculada a la creatividad. "Para manejar el estrés no sólo es con el ejercicio; también el cine u otras cosas", agregó Osorio. El Tri y su entrenador decidieron dejar Ciudad de México, alegando motivos de altura y justificando con reportes médicos, aunque la razón sería su poca resistencia a la crítica de la prensa local. Hace cuatro años, Honduras superó a México en el Azteca durante el hexagonal. Además, Jamaica, Costa Rica y Estados Unidos sustrajeron un punto de sus visitas al estadio que, desde su inauguración en 1966 y hasta junio del 2001, cuando Costa Rica lo superó, había sido una fortaleza infranqueable para los visitantes. Juan Carlos Osorio, entrenador colombiano del Tri, reconoce y expone algunos de los aspectos negativos que tiene y que le gustaría erradicar. "Tengo que colocar primero el poco tiempo que le doy a mi familia", dijo el estratega y lo escribió en una pizarra, durante a charla con ESPN. "Tengo muchas quejas". México se alista para enfrentar el viernes a Costa Rica, en su primer partido en el estadio Azteca por el hexagonal final de la CONCACAF rumbo a Rusia 2018. "A veces con mal genio, obsesivo", admitió el estratega, y lo justificó con uan teoría de que la obsesión está vinculada a la creatividad. "Para manejar el estrés no sólo es con el ejercicio; también el cine u otras cosas", agregó Osorio. El Tri y su entrenador decidieron dejar Ciudad de México, alegando motivos de altura y justificando con reportes médicos, aunque la razón sería su poca resistencia a la crítica de la prensa local. Hace cuatro años, Honduras superó a México en el Azteca durante el hexagonal. Además, Jamaica, Costa Rica y Estados Unidos sustrajeron un punto de sus visitas al estadio que, desde su inauguración en 1966 y hasta junio del 2001, cuando Costa Rica lo superó, había sido una fortaleza infranqueable para los visitantes. See more videos

En ese sentido, consideró que para seguir creciendo es necesario dejar de pensar en la Concacaf como un conglomerado de regiones y pensar en ella como un todo.

"Juntos llegamos más lejos", defendió Montagliani, que además consideró positivo que el negocio del fútbol se distribuya por más continentes, como África o Asia.

"El futbol estuvo siempre en los mercados emergentes y el caso de China no es diferente. No me parece que sea negativo".

"Hay una oportunidad. Lo que tenemos que ver es que se haga lo que se haga, hay que ser responsable y colocar el fútbol en primer lugar", refirió.