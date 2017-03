Nayeli Rangel: "Jugar con México es lo más grande que el fútbol me ha dado"

Nayeli Rangel, centrocampista mexicana del Sporting Club de Huelva femenino, aseguró este jueves que jugar con su selección "es lo más grande" que el fútbol le ha dado y afirmó que está muy contenta de jugar en España.

La jugadora del conjunto andaluz analizó en una entrevista con LaLiga sus primeros meses de competición en España y, además, repasó su carrera deportiva desde que era niña.

"Nunca va a igualar algo tan como con una selección, jugar para tu país es algo de lo más grande que el fútbol me ha dado. Aquí en España, no me esperaba un recibimiento como el que hicieron, desde que llegué estoy muy a gusto. Es un club en el que me siento muy bien", dijo.

Además, habló sobre las otras dos mexicanas que juegan en la Liga española, Charlyn Corral y Kenti Robles, y declaró estar muy contenta de tener cerca a sus compatriotas.

"Me da alegría que haya más mexicanas aquí y que les vaya muy bien. Me considero muy patriota y muy mexicana. A pesar de lo malo que pueda pasar, estoy orgullosa de mi cultura y de lo que tiene México", indicó.

Asimismo, señaló que decidió venir a España porque desde México escuchaba que la Liga cada día estaba creciendo con los estadios más llenos y con una afición más numerosa.

"Pensaba que se asimila lo que pasa en los hombres, hay más afición con las mujeres, la gente habla de lo que pasa en la Liga y eso siempre es una atracción. Quiero estar donde están las mejores", resaltó.

Para Rangel, jugar en un estadio como el del Recreativo de Huelva, el Nuevo Colombino, "emociona" por la "magnitud" del terreno de juego.

También dejó claro que es una jugador que cuando se pone una meta o un objetivo trabaja "fuerte" para conseguirlos y manifestó que nació para jugar al fútbol.

"Vengo de una familia que le encanta el fútbol. Empecé a jugar con mis hermanos. Con 4 o 5 años, me di cuenta que era lo que quería ser. Me hizo sentirme feliz y contenta. El fútbol no era para mujeres, no les gustaba que metiera goles a los niños. A veces había insultos, pero mi familia siempre me dijo que no me rindiera".

"Estar lejos de mi familia es lo que más me pesa, pero es un sueño compartido, donde esté, están ellos de corazón. El fútbol es mi pasión, mi todo y lo mejor que me ha pasado en la vida", concluyó.