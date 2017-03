El argentino Cristaldo dice tenía presión consigo mismo por lesiones

El argentino Jonathan Cristaldo, delantero del Monterrey mexicano, dijo hoy que cargaba con una presión "consigo mismo" debido a una lesión en la pierna izquierda la cual apenas le permitió presentarse con el equipo hasta la novena jornada del Clausura mexicano ante el Querétaro al que le marcó un gol.

"No sentía presión de nadie, ni del club ni de los aficionados, ni de mis compañeros, presión tenía conmigo mismo porque no entendía lo que estaba pasando y por qué me pasaba a mí", dijo.

Cristaldo no arrancó el Clausura porque cumplió con un castigo de su exequipo, el Cruz Azul, y jugó con Monterrey en la Copa MX en la primera jornada pero sufrió un desgarro en el muslo izquierdo y tenía un pronóstico de cuatro semanas de recuperación.

El argentino comentó que llegó un momento en el que se cuestionó por qué si estaba haciendo las cosas bien y estaba entrenando bien tenía que vivir esa situación "pero a veces no hay un porqué y son rachas que debemos saber llevarlas".

Recordó que llegó al equipo hace tres meses y estuvo dos meses fuera y ahora entiende lo que sufre su compañero el colombiano Dorlan Pabón, el goleador del equipo y quien estará fuera dos semanas.

"Siempre es feo estar lesionado y más para un jugador como Dorlan que es fundamental para nosotros, es un jugador que marca mucha diferencia, pero ahí tenemos que estar todos los delanteros para demostrar que también tenemos muchas ganas y queremos sumar al equipo", apuntó.

El Monterrey visita en la décima jornada del Clausura 2017 al Santos Laguna, el domingo.