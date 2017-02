Carlos Vela destaca la "ambición" de la Real Sociedad

El delantero mexicano de la Real Sociedad, Carlos Vela, está con buenas sensaciones para el partido ante la U.D. Las Palmas y valora la "ambición" que muestra su equipo en los últimos partidos.

"La derrota ante el Villarreal no fue un accidente. Demostramos que tenemos ambición por ganar, ya que podíamos habernos echado atrás para empatar y nos dirían que somos unos cagones", ha declarado el atacante blanquiazul tras el entrenamiento en Zubieta.

La Real Sociedad (41 puntos) marcha en quinto lugar en la Liga, en puestos, en puestos de Europa League, y presiona fuerte por meterse en posiciones de Liga de Campeones.

Está ilusionado con el encuentro este viernes ante Las Palmas, un conjunto que tiene "una filosofía parecida" y aunque augura un encuentro "complicado", quiere imponer el estilo de juego realista con posesiones largas de balón también a su próximo rival.

El delantero mexicano lleva una buena temporada con seis goles, lo que le convierte en el segundo máximo realizador de la Real, y disfruta de un protagonismo creciente en el último mes de competición, que le ha hecho alcanzar un gran nivel.

"Me encuentro en un momento bueno, olvidados los problemas físicos y con confianza, deseando mantener esta línea o mejorarla para ayudar a mis compañeros y terminar de buena manera", ha señalado Vela.

No quiere hablar de su futuro en el club donostiarra porque tiene contrato para ésta y la próxima temporada, a pesar de reconocer que está en uno de sus grandes momentos a nivel personal y profesional.

"No se me pasa por la cabeza al tener contrato todavía y ya está, no se habla más del tema, porque tengo un año y nada más. No hay tema", ha zanjado el futbolista de la Real.

Carlos Vela no quiere marcarse objetivos para esta temporada, ya que las metas se las pueden fijar los equipos con grandes presupuestos y él sólo apuesta por "conseguir cosas buenas".