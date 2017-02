Desde el ring, mujeres cubanas luchan por ser reconocidas

Lejos de darse por vencida, Moreno y algunas compañeras persistentes consiguieron otro gimnasio con el apoyo de Correa y comenzaron a entrenar por su cuenta. Sin embargo, aún no logran que las autoridades las escuchen y respondan si les permitirán competir o no.

"Un día dijeron sin más: 'bueno, caballero, las mujeres no pueden estar aquí porque el boxeo (femenino) no está permitido''', recordó Moreno, quien aún estudia una licenciatura en Cultura Física y da clases a jóvenes de una escuela de oficios. "Éramos 12 más o menos, muchas muchachas de otra provincias y ellas se tuvieron que ir".

"¿Qué haré en unos años? Si se aprueba el boxeo femenino, yo me veo en las olimpiadas de Japón 2020. Ése es mi sueño", dijo Moreno, una muchacha de 24 años, cuerpo fibroso y una cabellera con decenas de trencitas recogidas en la nuca, a The Associated Press.

"Hay mucha polémica con ese tema. Se las toleró, pero no tienen apoyo oficial y no van a las competencias", destacó a la AP el experto y comentador deportivo Ismael Sene. "Si se permitió en la lucha o en las pesas, que son disciplinas realmente fuertes, no veo por qué no en boxeo. Creo que es una cuestión pendiente".