Wilder noquea a Washington y retiene cetro del CMB

Deontay Wilder se mostró recuperado de una serie de lesiones en el brazo derecho y noqueó el sábado a Gerald Washingon en el quinto asalto para retener su cetro de los pesados por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Wilder (38-0 con 37 nocauts) pareció más cuidadoso con su derecha en los primeros episodios, pero fue ganando confianza. Envió a la lona a Washington (18-1-1) precisamente mediante un duro golpe de derecha, seguido por un zurdazo, en el quinto capítulo del combate en la Legacy Arena, que inició con pocas emociones pero se fue encendiendo.

Washington se levantó, pero Wilder lo acorraló contra las sogas, donde le infligió castigo con ambos puños.

El réferi Mike Griffin detuvo el enfrentamiento entre estadounidenses a los 1:45 minutos del quinto round, luego que Wilder coronó su andanada de golpes con un uppercut de izquierda. Washington se tambaleó hacia las cuerdas del otro extremo del cuadrilátero, luego que Griffin decretó el fin de las hostilidades.

Fue la quinta defensa del título por parte del púgil de Tuscaloosa, Alabama.

El párpado izquierdo de Wilder estaba ligeramente inflamado para el tercer asalto, pero ninguno de los contrincantes lanzó muchos puñetazos en los primeros cuatro asaltos.

El año pasado, Wilder, de 31 años, se fracturó la mano derecha y se desgarró el bíceps de ese brazo, en un combate en que noqueó a Chris Arreola, quien reemplazó de último minuto a Alexander Povetkin, descalificado tras dar positivo de meldonio.

Durante su preparación, Wilder debió atender también un litigio en una corte de Nueva York, que le otorgó la bolsa de 5 millones de dólares por la pelea que nunca se realizó ante Povetkin.

Washington reemplazó al retador polaco Andrzej Wawrzyk, quien dio positivo de dopaje.

